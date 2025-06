Mysterieus Object Zendt Signalen naar Aarde Elke 44 Minuten: Astronomen Staan Voor Raadsel!

De waarheid is ergens daarbuiten.

Astronomen zijn verbaasd over een niet-geïdentificeerd object dat vreemde signalen uitzendt uit de diepe ruimte.

Het object, genaamd ASKAP J1832-0911, werd waargenomen door de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) en NASA’s Chandra X-ray observatorium, de krachtigste röntgentelescoop ter wereld.

“Het lijkt op niets wat we eerder hebben gezien,” zei Andy Wang, een astronoom van de Curtin Universiteit in Perth, Australië, in een verklaring die deze week werd gepubliceerd.

ASKAP J1832-0911 zendt pulsen van radiogolven en röntgenstralen uit gedurende twee minuten om de 44 minuten, volgens de experts die hun bevindingen hebben gedocumenteerd in het tijdschrift Nature.







Een afbeelding van de lucht met de regio rond ASKAP J1832-0911.

ASKAP J1832-0911 is geclassificeerd als een “langdurige transiënt” of “LPT” — een kosmisch lichaam dat radiopulsen uitzendt met tussenpozen van enkele minuten tot enkele uren.

Wang en zijn team vermoeden dat het object een dode ster kan zijn, maar ze weten niet waarom het op “lange, regelmatige en ongebruikelijke intervallen” “aan” en “uit” gaat, meldt Space.com.

“ASKAP J1831-0911 zou een magnetar kunnen zijn (de kern van een dode ster met krachtige magnetische velden), of het zou een paar sterren in een dubbelstersysteem kunnen zijn waarvan er één een sterk gemagnetiseerde witte dwerg is (een ster met lage massa aan het einde van zijn evolutie),” schreef Wang.

“Echter, zelfs die theorieën verklaren niet volledig wat we waarnemen,” voegde hij toe. “Deze ontdekking zou kunnen wijzen op een nieuw soort natuurkunde of nieuwe modellen van sterrenevolutie.”

Wang en zijn team hopen een soortgelijk fenomeen te detecteren met behulp van radiogolven en het Chandra X-ray observatorium, waarbij een volgende ontdekking hen zal helpen meer te leren over de aard van dergelijke LPT’s.







Een artiestenimpressie van NASA’s Chandra X-ray Observatory in de ruimte.

Dit is niet de enige ruimteontdekking die de afgelopen weken de krantenkoppen haalde en gespreksstof bood.

Eerder deze maand onthulde de Cambridge University Press dat astronomen een signaal hadden gedetecteerd dat uit interstellaire ruis was gehaald en dat een teken zou kunnen zijn van actieve biologie op een andere planeet.

“Astronomen hebben de meest veelbelovende tekenen tot nu toe gedetecteerd van een mogelijke biosignatuur buiten het zonnestelsel, hoewel ze voorzichtig blijven,” luidde een persbericht van de prestigieuze uitgever.