Hoger minimumloon en nieuwe heffingen: Grote veranderingen voor bedrijven vanaf 1 juli!

Vanaf 1 juli 2026 zullen ondernemers te maken krijgen met diverse nieuwe regelgevingen, waaronder een verhoging van het minimumloon, een kilometerheffing voor vrachtwagens, en beperkingen op telemarketing. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van deze wijzigingen.

Verhoging van het minimumloon

Werkgevers, vooral in sectoren zoals horeca, retail en logistiek, zullen door een aanzienlijke verhoging van de loonkosten worden getroffen. Dit komt doordat veel van hun werknemers het minimumloon verdienen.

Per 1 juli 2026 stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van 14,71 euro naar 14,99 euro bruto, een toename van 28 cent ofwel 1,9 procent. Deze aanpassing is ook van toepassing op leerlingen van 21 jaar en ouder die werkzaam zijn via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

De jeugdlonen zullen eveneens stijgen, met ongeveer 10 cent per uur, variërend van 4,50 euro voor 15-jarigen tot 11,77 euro voor 20-jarigen. Aangezien veel uitkeringen zoals de WW en AOW gekoppeld zijn aan het minimumloon, zullen ook deze uitkeringen stijgen.

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Vanaf juli 2026 wordt in Nederland een kilometerheffing ingevoerd voor vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3.500 kilo. Deze heffing is van toepassing op de meeste snelwegen en sommige provinciale en gemeentelijke wegen.

De tarieven van de heffing variëren op basis van het gewicht en de milieubelasting van de vrachtwagen. Gemiddeld zal de heffing ongeveer 19 cent per kilometer bedragen, terwijl elektrische vrachtwagens slechts 3 cent per kilometer betalen, een maatregel om elektrisch rijden te bevorderen.

Er zijn inmiddels meer dan 2.700 elektrische vrachtwagens in Nederland, wat 2 procent van het totaal aantal vrachtwagens is. De opbrengsten van deze heffing zullen door de overheid worden aangewend voor het verduurzamen van de transportsector, met een totaalbudget van 253 miljoen euro in 2026 voor subsidies op elektrische en waterstoftrucks en laadinfrastructuur.

Verplichte tachograaf voor internationaal transport

Ondernemers die internationaal transport verzorgen, zullen vanaf 1 juli ook moeten voldoen aan een tachograafplicht. Dit apparaat registreert rij- en rusttijden, afgelegde afstanden en grensovergangen in vrachtwagens en bussen.

Voertuigen zwaarder dan 3.500 kilo zijn reeds verplicht een tachograaf te gebruiken, maar deze verplichting zal uitgebreid worden naar lichtere voertuigen vanaf 2.500 kilo. Elektrische en waterstofvoertuigen zijn hiervan uitgezonderd.

Beperkingen op ongevraagde telemarketing

Vanaf 1 juli 2026 is het voor bedrijven die telemarketing inzetten niet meer toegestaan om klanten ongevraagd te bellen. Zij mogen enkel nog telefonisch contact opnemen met klanten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven, met uitzondering van goede doelen en mediabedrijven.

Bedrijven die afhankelijk zijn van koude acquisitie zullen nieuwe methoden moeten vinden om toestemming te verkrijgen, zoals via online formulieren of klantaccounts.

Hogere kosten voor kleine pakketjes van buiten de EU

De Europese Unie gaat strengere regels invoeren voor de invoer van pakketjes met een waarde tot 150 euro uit landen buiten de EU. Voorheen waren deze vrijgesteld van invoerheffingen, maar dat verandert nu.

Consumenten zullen nu per producttype 3 euro extra moeten betalen aan invoerheffingen. Deze maatregel is bedoeld om de Europese markt te beschermen tegen de instroom van goedkope producten die vaak niet aan de EU-normen voor gezondheid, veiligheid en milieu voldoen.

Nieuw prioriteitssysteem voor netaansluitingen

Door toenemende drukte op het stroomnet introduceren netbeheerders een nieuw prioriteitssysteem voor netaansluitingen. Dit systeem, dat de goedkeuring van toezichthouder ACM heeft, geeft voorrang aan partijen die bijdragen aan de flexibiliteit van het net, noodhulpdiensten en basisbehoeften zoals huisvesting en onderwijs.

Aanvragers van nieuwe of zwaardere aansluitingen kunnen op een wachtlijst komen als het lokale netwerk vol is, wat ook geldt voor kleinverbruikers.

Vereenvoudigde financiering voor duurzaamheidsprojecten in het mkb

Kleine en middelgrote bedrijven kunnen vanaf 1 juli makkelijker financiering krijgen voor duurzaamheidsprojecten. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verhoogt de borgstelling van 50 naar 75 procent van het kredietbedrag, wat de financierbaarheid van dergelijke projecten verbetert.

Daarnaast biedt financieringsorganisatie Qredits sinds 18 juni een verlaagde rente aan op de MKB Duurzaamheidslening, waardoor deze leningen aantrekkelijker worden voor het mkb.