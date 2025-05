De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is van plan een overleg te houden met de studentenvereniging Vindicat naar aanleiding van een recent incident, aldus een vertegenwoordiger van de universiteit op vrijdag. Er is bericht dat tien eerstejaars van de vereniging eerste graads brandwonden hebben opgelopen tijdens een weekend van een dispuut. Deze verwondingen zouden zijn toegebracht door de groep TYR, een onderdeel van Vindicat, volgens wat Dagblad van het Noorden op donderdag publiceerde.

De woordvoerder van de RUG bevestigde op vrijdag dat er vanuit Vindicat een melding is gemaakt over dit voorval, echter zonder specifieke details te verstrekken. “Het is een afschuwelijke gebeurtenis. Het overschrijdt alle grenzen. Dit is absoluut onaanvaardbaar,” aldus de woordvoerder over de situatie.

Brandwonden als gevolg van brandmerken

In samenwerking met de gemeente en de Hanzehogeschool, waarvan eveneens studenten lid zijn van Vindicat, zal de RUG gesprekken voeren met de vereniging. Tegenover Dagblad van het Noorden gaf Vindicat-voorzitter Wibe Kaak aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de brandwonden, en of deze het resultaat zijn van het brandmerken. Het incident zou zich buiten de officiële verenigingsactiviteiten hebben afgespeeld.