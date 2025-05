Geheim onthuld: Het raadsel van WVL-Antine’s bril eindelijk opgelost!

Opmerkelijke Bekentenis van Antine Algra uit ‘Winter Vol Liefde’

Antine Algra, die bekendheid verwierf door haar deelname aan ‘Winter Vol Liefde’, heeft een verrassende onthulling gedaan (zie de video). Ze vertelt dat ze na haar tijd in Oostenrijk enkele persoonlijke bezittingen niet terugkreeg, welke door de moeder van Mike achtergehouden zouden zijn. Onder deze spullen bevond zich een kostbare Prada-zonnebril, die Antine erg graag terug wilde. Is het haar gelukt deze terug te krijgen?

Eindelijk Teruggevonden Bezittingen

Antine deelde in een interview met Shownieuws dat haar zonnebril na lange tijd onverwachts op haar deurmat lag. “Na vele maanden ontving ik eindelijk een pakketje thuis, waarvoor mijn dank”, aldus Antine. Op de vraag van de interviewer of het pakketje afkomstig was van de persoon die beweerde de bril niet te hebben, bevestigde de realityster dat dit inderdaad het geval was.

“Dit voelt als een kleine overwinning”, zei Antine met een spoortje ironie in haar stem. Tevens werd kort gesproken over de mogelijkheid van een nieuwe realityshow met Mike en Monique. “Ik moet daar even over nadenken, dit hoor ik nu pas voor het eerst”, reageerde Antine op de vraag of ze naar de show zou kijken.

De Relatie tussen Mike en Denise

Antine hoopte in Oostenrijk samen met Mike de liefde te vinden, maar ze zag de relatie tussen Mike en Denise al aankomen. “Ik hoop dat ze heel gelukkig zijn samen en veel plezier hebben. Ik ben er al lang overheen, dus het is prima zo”, vertelde ze.

Eerder had Denise op televisie verklaard dat Antine haar excuses moest maken voor “alle onwaarheden en het verspreiden van vuiligheden” (zie de video hieronder). Pas na het aanbieden van haar verontschuldigingen zou Antine haar eigendommen terugkrijgen.

Headerfoto: Peter Smulders

