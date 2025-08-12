Fenna Ramos, bekend als presentatrice van het kinderprogramma Zin in Zappelin, zal eind 2025 de samenwerking met AVROTROS beëindigen. Dit bevestigen zowel Ramos’ advocaat als een woordvoerder van het programma, na berichtgeving hierover in het AD. Ramos is door een theaterproducent beschuldigd van onprofessioneel gedrag, volgens een rapport van de NOS.

Volgens BazarMedia, de producent, zou Ramos tijdens de uitvoering van de theatershow Zin in Zappelin Live haar stem verheffen en onvriendelijk zijn tegenover medewerkers. Na verschillende voorvallen is besloten geen vervolg te geven aan de theatertour. Advocaat Royce de Vries stelt in een schriftelijke verklaring dat Ramos nooit eerder klachten heeft gekregen over haar gedrag tijdens de shows.

Beschuldigingen van ongewenst gedrag

AVROTROS heeft zelf geen direct bewijs van het ongewenste gedrag van Ramos, maar bevestigt wel klachten te hebben ontvangen van de betrokken theaterproducent. In overleg met Ramos is daarom besloten de samenwerking te beëindigen.

Een nieuwe presentator voor het kinderprogramma

De omroep was al van plan om na zeven jaar een nieuw gezicht te introduceren voor Zin in Zappelin, dat elke werkdag wordt uitgezonden voor peuters en kleuters op NPO 3.

AVROTROS betreurt de situatie die is ontstaan rond de kinderprogrammering en benadrukt de ernst van de aantijgingen serieus te nemen.