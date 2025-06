Minister van Onderwijs Eppo Bruins heeft aangekondigd dat mbo-instellingen in vijf verschillende regio’s aanzienlijke financiële steun zullen ontvangen om het niveau van onderwijs te handhaven ondanks afnemende studentenaantallen. Deze brief aan de Tweede Kamer vermeldt dat de fondsen onder andere gebruikt zullen worden om onderwijsfaciliteiten in kleinere gemeenten operationeel te houden en om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te versterken.

De grootste subsidies zijn bestemd voor mbo-scholen in regio’s zoals de Achterhoek, Twente en de provincies Groningen en Drenthe, waarbij elke cluster van regio’s 18,75 miljoen euro ontvangt. In Friesland zullen drie mbo-instellingen gezamenlijk 10,75 miljoen euro ontvangen, eenzelfde bedrag wordt ook toegekend aan drie scholen in het noorden van Noord-Holland. Daarnaast ontvangen twee instellingen in Zeeland gezamenlijk 8 miljoen euro.

Vermindering van mbo-leerlingen

De verwachting is dat het aantal mbo-studenten in deze regio’s de komende jaren sterk zal afnemen. Minister Bruins heeft met deze financiële injectie als doel het onderwijsaanbod op peil te houden, zodat studenten geen grote afstanden hoeven af te leggen voor hun mbo-opleiding. Een essentiële eis van Bruins is dat de mbo-instellingen in deze gebieden intensiever gaan samenwerken, zowel onderling als met lokale bedrijven.