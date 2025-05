€66 Miljoen Experiment om de Zon te Dimmen: Kritiek op Radicale Opwarming Aanpak

Een schitterend idee?

Wetenschappers hebben groen licht gekregen om binnenkort te testen of het “dimmen” van zonlicht de opwarming van de aarde kan tegengaan, een strategie die door sommigen als volstrekt absurd wordt beschouwd.

Geo-ingenieurs van de Advanced Research and Invention Agency (Aria) in het Verenigd Koninkrijk hebben meer dan 66 miljoen dollar toegewezen gekregen voor een project waarbij aerosoldeeltjes in de stratosfeer worden geïnjecteerd om het essentiële licht van de zon te weerkaatsen. Dit met als doel de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, aldus de Times of London.

In het experiment zullen vliegtuigen die hoog in de atmosfeer vliegen sulfaatdeeltjes in de stratosfeer verspreiden. Deze deeltjes moeten dan een deel van de zonnestralen terugkaatsen naar de ruimte, waardoor ze de aarde niet bereiken.

Voorstanders van het project beweren dat deze controversiële methode een goedkope manier kan zijn om de planeet af te koelen en zo de dreiging van de opwarming van de aarde te verminderen, volgens de TOL.

Kleinschalige binnentests zouden binnen enkele weken kunnen beginnen. De architecten van het plan beweren dat de controversiële maatregelen noodzakelijk zijn om een mogelijke catastrofale “kantelpunt” in de toekomst te vermijden.

“De ongemakkelijke waarheid is dat onze huidige opwarmingstraject een aantal van deze kantelpunten in de komende eeuw zeer waarschijnlijk maakt,” zei Mark Symes, de projectmanager bij Aria, tegen The Guardian.

“Na gesprekken met honderden onderzoekers, kwamen we tot de conclusie dat een kritisch ontbrekend deel van ons begrip de echte, fysieke gegevens waren. Deze zouden ons tonen of sommige van deze potentiële benaderingen daadwerkelijk zouden werken en wat hun effecten zouden zijn,” voegde hij eraan toe.

Voorstanders, waaronder Dominic Cummings, de voormalige langdurige hoofdadviseur van premier Boris Johnson, beweren zelfs dat landbouwbedrijven gebaat kunnen zijn bij minder licht omdat gewassen minder last zouden hebben van hittestress, volgens het rapport.

Andere geo-engineeringmethoden die onder de vlag van het project worden overwogen, omvatten “marine cloud brightening”, waarbij zeezout in de atmosfeer wordt gesproeid om wolken witter te maken en meer zonnestraling te reflecteren. Een andere strategie omvat het opbreken van dunne cirruswolken, die fungeren als warmtevasthoudende dekens, meldde de Times.

Veel critici hebben echter hun zorgen geuit over de ambitieuze poging tot weersbeheersing. Ze claimen dat het dimmen van de zon onvoorziene gevolgen zal hebben voor weerspatronen en voedselproductie, aldus het rapport.

Een scherpe kritiek van milieuwetenschappers noemde het “compleet gestoord” en vergeleek het plan met het behandelen van kanker met aspirine, meldde de Guardian vorige maand.

“Het Aria geo-engineering programma leidt af van het werk dat gedaan moet worden om netto nul CO2-uitstoot te bereiken,” zeiden professor Michael Mann van de Universiteit van Pennsylvania en professor Raymond Pierrehumbert van de Universiteit van Oxford.

Overheidsagentschap ARIA wordt beschouwd als het equivalent van DARPA in de VS, een geheimzinnig agentschap dat futuristische technologieën financiert die eerder onder meer gewapende drones, zelfrijdende auto’s, herbiciden en het internet omvatten.

