Lisa Wiegel: Nieuwe Programmeur Locatietheater voor Oerol Festival!

Lisa Wiegel aan de slag als nieuwe programmeur locatietheater bij Oerol

Vanaf 1 april zal Lisa Wiegel haar nieuwe functie als programmeur locatietheater bij het Oerol festival bekleden. Deze stap betekent het einde van haar periode als artistiek leider bij het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.

Wiegel is sinds 2016 verbonden aan de Brakke Grond, waar ze de laatste jaren de rol van artistiek leider vervulde. In deze functie was ze onder andere verantwoordelijk voor de overgang naar een multidisciplinair artistiek team dat diverse programmalijnen met elkaar integreerde. Tevens was ze de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het festival Beyond the Black Box, dat uitgroeide tot een toonaangevend evenement voor hybride kunstvormen.

‘De Brakke Grond heeft een speciale plek in mijn hart’, zegt Wiegel. ‘Het is een unieke culturele instelling waar de meest onverwachte ideeën tot bloei komen. Mijn carrière begon daar als stagiaire en ongeveer tien jaar geleden, na ervaringen in Nederland en Vlaanderen, kwam ik er terug om te werken. Het was een eer om zo lang de verbinding te vormen tussen de Vlaamse en Nederlandse culturele scenes. Er zijn veel overeenkomsten, maar de verschillen zijn minstens even belangrijk. Die verschillen stimuleerden mij om op een andere manier naar mijn omgeving te kijken en waren altijd een bron van inspiratie.’

Wiegel zal tot 1 april bij de Brakke Grond blijven om lopende projecten af te ronden en een goede overdracht te waarborgen. Na deze datum zal haar focus liggen op het programmeren van locatietheatervoorstellingen voor Oerol. Sabine Pater, artistiek directeur van het festival, kijkt uit naar de samenwerking. ‘Lisa brengt een schat aan expertise en een frisse kijk op de podiumkunsten met zich mee. Haar werk bij de Brakke Grond heeft bewezen dat ze een scherp oog heeft voor de samenbindende kracht van festivals en de mogelijkheden voor experiment. Bij Oerol hechten we veel waarde aan de dialoog tussen creatievelingen en het festival. Ik ben ervan overtuigd dat Lisa hierin een belangrijke bijdrage zal leveren,’ aldus Pater.

