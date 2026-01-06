Schokkend: Heftig ongeluk treft Hugo Kennis!

Hugo Kennis heeft zijn skivakantie voortijdig moeten afbreken. Na een ongelukkige val heeft de televisiekok een gebroken arm opgelopen en moet hij nu in het gips.

“Alles was eerst nog fantastisch…”, plaatst Hugo op Instagram bij een video van hem op ski’s. “Daarna wat minder…”, gaat hij verder, verwijzend naar een afbeelding van zijn gegipste arm. “Zo eindigt de skivakantie…” Vervolgens toont de kok nog een foto vanuit de sneeuw. “Wandelen is toch minder leuk dan skiën”, concludeert hij.

De val van Hugo Kennis

Emotioneel vaarwel

Het afgelopen jaar was voor Hugo een jaar van grote veranderingen. Hij moest vaarwel zeggen tegen zijn programma Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. In maart werd aangekondigd dat het programma, na een bestaan van 32 jaar, zou stoppen, zoals te zien is in de video onderaan dit artikel.

Na vele jaren werd besloten om het populaire programma van de televisie te halen. Voor Hugo was Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven lang een dagelijkse bezigheid. Desondanks werd de beslissing genomen om het programma definitief te beëindigen. Het leek erop dat dit Hugo bijzonder zwaar viel…

Laatste aflevering

Tijdens de laatste aflevering, waarbij pizza’s werden geserveerd – een recept dat Hugo ook tijdens de eerste aflevering van Eigen Huis & Tuin bereidde – kon de televisiekok zijn tranen niet bedwingen. Samen met presentatrice Froukje de Both en tuinman Tom Groot nam hij afscheid van het programma.

“Ik wil iedereen bedanken voor al die fantastische jaren vol heerlijke recepten, tuin- en plantentips, en het gezellige samenzijn. Ook wil ik onze kijkers en ons geweldige team bedanken. Zonder hen was dit programma nooit mogelijk geweest”, zei Froukje destijds. “Het spijt ons zeer, maar dit is echt de laatste”, voegde Hugo toe.