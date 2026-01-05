Pien van Gemert (51): Hartstochtelijke Leider en Marketeer in Cultuursector!

In Memoriam: Pien van Gemert (1974-2025)

Pien van Gemert, een invloedrijke figuur in de culturele sector, is op 21 december 2025 op 51-jarige leeftijd overleden. Haar carrière omvatte rollen als projectleider, coach, trainer, marketeer en adviseur. Als een van de sleutelpersonen bij Coaching in Cultuur, heeft ze significant bijgedragen aan de ontwikkeling van programma’s gericht op leiderschap en coaching binnen deze sector. Bovendien was zij sinds 2018 bij Kunsten ’92 een centrale figuur in de bevordering en verdieping van de Fair Practice Code.

Na haar studie drama aan de University of Kent, voltooide Pien een masteropleiding in theater-, film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze begon haar professionele loopbaan in de marketing en communicatie en werkte voor diverse culturele organisaties zoals Hummelinck Stuurman Theaterbureau, De Rotterdamse Schouwburg, de Flamenco Biënnale, het Nederlands Theater Festival, het Amsterdam Fringe Festival en De Nederlandse Dansdagen. In Het Nationale Theater speelde zij enkele jaren een cruciale rol als hoofd marketing.

Haar carrièrefocus verschoof in 2016 na deelname aan het leiderschapsprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) aan de Universiteit Utrecht, waarbij ze meer betrokken raakte bij coaching, training, organisatieontwikkeling en brede sectorprojecten.

Sinds 2018 was Van Gemert actief bij Kunsten ’92, waar ze zich onder meer bezighield met de Fair Practice Code en Kunsten2030, een initiatief gericht op het bevorderen van een duurzame en sterke culturele en creatieve sector. Ze zette haar creativiteit en betrokkenheid in om de sector aan te moedigen waarden zoals solidariteit, transparantie en duurzaamheid actief na te streven.

Als partner bij Coaching in Cultuur werkte Van Gemert aan de ontwikkeling en realisatie van leiderschapsprogramma’s, coachingstrajecten en leernetwerken voor cultuurprofessionals, waaronder programmeurs en technici. Ze had een speciale focus op diversiteit en inclusie, sociale veiligheid en duurzame samenwerkingsvormen. Ze ontwierp programma’s en leertrajecten die ruimte boden voor reflectie, dialoog en het versterken van professionele autonomie. Verder was ze actief als vertrouwenspersoon voor verschillende instellingen en lid van het bestuur van BOG.

Haar collega’s en vrienden, waaronder Lene Grooten en Corine Overvest, roemen haar passie voor de cultuursector. “Pien zette zich met zowel intellect als emotie in voor haar werk; ze had oog voor het grotere plaatje maar verloor nooit de menselijke maat uit het oog. Met een optimistische kijk op het leven streefde ze naar eerlijke, inclusieve en veilige werkpraktijken. De programma’s die ze bij Coaching in Cultuur mede ontwikkelde, hebben bijgedragen aan een sector waar mensen zelf de regie kunnen nemen over hun rol, hun werk en hun ontwikkeling, een levensles die zij tot het laatst toe zelf belichaamde,” aldus haar naasten.

