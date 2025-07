Ex on the Beach Drama: Bondgenoten Nabij Spectaculaire Confrontatie!

De Bondgenoten: Een Onmiskenbaar Succes

Of je nu een fervente aanhanger bent of het programma helemaal niets vindt, het is onmogelijk om te negeren dat het SBS-programma De Bondgenoten enorm populair is. Julia van Reyendam en Lieuwkje Dijkstra geven in RealityShow een exclusieve vooruitblik op de Bondgenoten Aftertalk, die aanstaande maandag op televisie zal worden uitgezonden (zie bovenstaande video). Hoewel Julia niet erg bekend is met de show, weet de enthousiaste Lieuwkje haar snel te overtuigen: “Het is vergelijkbaar met Ex on the Beach!”

Lieuwkje, die zichzelf de “Shownieuws-correspondent van De Bondgenoten” noemt, volgt het programma al vanaf het begin: “Ik heb met alle winnaars en deelnemers gesproken. Je krijgt mij niet meer weg bij die TV… Dat jij dit niet kijkt, vind ik echt onbegrijpelijk!”, zegt ze enigszins verwijtend tegen Julia. “Ik vind het overweldigend omdat het zo lang duurt, zoveel inhoud heeft, en dan is het ook nog eens elke dag, soms live… Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen!”, bekent Julia. “En dan loop ik achter. Dat geeft me echt stress.”

Lieuwkje meent dat het nu de perfecte tijd is voor Julia om te beginnen met kijken, nu de twintigste reeks net is gestart. “Zal ik je vertellen wat er allemaal gebeurt?”, biedt ze aan. “Er is daadwerkelijk seks in het huis, er was een coming-out, er zijn gevechten… Het programma is echt van alle markten thuis. Het is veel spannender dan alles wat we tot nu toe hebben besproken”, beweert Lieuwkje. “Spannender dan Ex on the Beach?”, vraagt Julia sceptisch, gezien de controverse rond dat programma (zie onderstaande video). “Absoluut”, bevestigt Lieuwkje. “Het komt heel dicht in de buurt!” Overtuigd door Lieuwkje’s passie, belooft Julia deze zomer zeker een kans te geven aan De Bondgenoten.

Een Andere Televisiehit

Julia en Lieuwkje zijn, net als bijna heel televisiekijkend Nederland, ook groot fan van een andere hit: B&B Vol Liefde. Ze bespreken de eerste aflevering van RealityShow evenals de speciale ‘Hoe Is Het Nu Met?’-aflevering, waarbij ze zowel gelachen als een traan gelaten hebben. “Het ironische was dat die ‘Hoe Is Het Nu Met?’-aflevering al opgenomen was, en een week later was het al: ‘We zijn uit elkaar!'”, herinnert Lieuwkje zich over de plotselinge breuk tussen Robert Jan en Suzanne.

Over de nieuwe deelnemers van het vijfde seizoen hebben ze ook hun mening al klaar. De emotionele Frank heeft zijn handen vol aan de vurige Ingrid op Lesbos, kasteelheer Illya zal geen saaie zomer hebben met de Brabantse Kim, en Julia geeft toe dat ze bijna zelf had gesolliciteerd voor Dick in Suriname, maar: “Toen ik hem wat langer bekeek dacht ik… nee. Hij heeft een beetje een giraffennek”, (zie onderstaande video).

