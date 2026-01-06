300 jaar oude verzegelde crypte geopend na instorting grond: Ontdekking in historische Engelse kerk!

Onverwachte instorting onthult eeuwenoude familiegrafkelder

In een historische Engelse kerkhof heeft een ongebruikelijke structurele fout geleid tot een dramatische instorting, vergelijkbaar met een sinkhole, waardoor een 300 jaar oude familiegrafkelder werd blootgelegd.

De grond zakte weg op zaterdag 8 november bij de All Saints Church in Martock, Somerset.

Dit gebeurde tijdens hetzelfde weekend dat de parochie haar herdenkingsdiensten op zondag hield.

Foto’s tonen hoe de ingestorte stenen doodskist het onderliggende graf in het met gras bedekte kerkhof blootlegt.

Een kistgraf, ook bekend als een schijncrypte, is een bovengrondse constructie die een graf bedekt, maar zelf geen resten bevat.

De verwoeste tombe onthulde de familiegrafkelder, hoewel de resten binnenin ongestoord bleven.

In een gesprek met Fox News Digital, vertelde Rev. Paul Fillery, een kerkfunctionaris, dat de instorting zorgde voor een “tamelijk hectische week” voor de parochie.

“Het gewicht van de kist op het verzwakte plafond leidde tot het volledig instorten door het plafond van de kelder en creëerde een zeer groot gat,” zei Fillery.

De oude grafkelder, gemaakt van lokaal gewonnen hamsteen en gebouwd met stenen planken voor de kisten van elk familielid, werd verzegeld nadat alle leden waren bijgezet, voegde hij toe.

Vervolgens werd de sierlijke kist boven de grond geplaatst als “een zeer groot grafmonument,” zei de geestelijke.

In de grafkelder liggen de resten van Rev. Charles Lewis, een lokale kerkleider die halverwege de 18e eeuw overleed.

Ook de resten van zijn vrouw bevinden zich in de kelder, evenals die van vijf andere volwassen leden van de familie Lewis.

Twee kinderen werden ook in de grafkelder begraven; één stierf op 6-jarige leeftijd en een ander als baby.

“We weten dit omdat iemand jaren geleden alle graven heeft geregistreerd en hun inscripties heeft opgetekend,” zei Fillery.

In tegenstelling tot eerdere berichten, zei de kerkfunctionaris dat de oorzaak van de instorting een structureel falen was, en niet regenval of bodemerosie.

Hij omschreef het incident als “ongelooflijk zeldzaam.”

“We hebben meerdere van deze kistgraven op het kerkhof en de rest lijkt allemaal in orde,” zei Fillery.

Hij voegde eraan toe dat het herstellen van de grafkelder en het monument van graad II waarschijnlijk tienduizenden ponden zal kosten, en dat de kerk donaties aanvaardt voor dit doel.

“Het doel zal zijn om de grafkelder en de kist zo goed mogelijk te repareren en te herstellen, terwijl we alle respect betonen aan de familie die daar is bijgezet,” zei Fillery.

“Als alles klaar is,” voegde hij toe, “stel ik voor om een korte dienst bij het graf te houden om hen opnieuw aan God te bevelen en hen een vreedzame rust te gunnen in de komende dagen en jaren.”

