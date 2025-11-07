Gerard Joling onthult schokkende details over Gordon: Lees zijn verbijsterende bekentenis!

Gerard Joling en Gordon: Lange Tijd Geen Contact

Gerard Joling heeft onthuld dat het al jaren geleden is sinds hij Gordon, zijn voormalige televisiecollega, voor het laatst heeft gezien of gesproken. “Ik zie hem natuurlijk nog wel eens op TV, maar het is vreemd dat onze paden in het echt niet meer hebben gekruist”, vertelde Joling tijdens een uitzending van de talkshow Vandaag Inside op SBS6.

Ondanks dat hij niet luistert naar Gordons ochtendprogramma op Radio 10, erkent Gerard Jolings waardering voor Gordons talent. “Ik heb nooit de show op Radio 10 beluisterd, ik ben meestal al rond elf uur ’s avonds in bed en luister ’s ochtends zelden naar de radio”, legt hij uit. Desondanks geeft hij toe: “Ik heb nog nooit zo gelachen tijdens een programma als met hem. Hij is echt snel en heeft die vaardigheid, maar samenwerken buiten de camera is een ander verhaal. Het is zeker uniek om met hem samen te werken.”

Samenwerking tussen 2005 en 2018

Gedurende de periode van 2005 tot 2018 hebben Gerard en Gordon meerdere keren samengewerkt in verschillende televisieprogramma’s. Deze samenwerking eindigde echter toen er onenigheid tussen hen ontstond.

Ochtendshow op Radio 10

De ochtendshow van Gordon op Radio 10, die hij samen met Froukje de Both presenteert, heeft recent een belangrijke wijziging ondergaan. Jan-Paul Grootentraast is toegevoegd aan het team als presentator om het programma beter te leiden. “Het rustige wakker worden is voorbij. Vanaf nu ben ik te horen in de ochtendshow van Gordon & Froukje op Radio 10!”, kondigde Jan-Paul zelf aan op Instagram.

Reactie op Media Speculatie

Gordon heeft zich recent uitgelaten over de vermoeiende speculaties in de media dat Talpa zou hebben ingegrepen in zijn ochtendshow. “Dat is absoluut niet waar”, benadrukt hij op Instagram. “Wat een zure mensen zijn er toch!”, uit hij zijn frustratie. Hij legt uit: “We zijn nu met een fantastisch team twee maanden bezig en werken samen aan een geweldige ochtendshow. We zoeken naar een format waarin zowel Froukje als ik optimaal kunnen presteren.” Gordon is tevreden over de toevoeging van Jan-Paul aan het team en benadrukt dat ze van Talpa alle steun krijgen om iets moois op te bouwen, terwijl ze positief blijven. “Dus dat is pech voor alle haters”, sluit hij af.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post