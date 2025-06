HPP Fans Verdrietig: Gemis van Deelnemer Ruïneert Seizoen!

De uitschakeling van publiekslieveling Wim Kieft in Het Perfecte Plaatje zorgde voor opschudding in Nederland. Zelfs jurylid William Rutten had gezien dat het liefst anders gelopen had. De aflevering van woensdag liet eensgezind de teleurstelling van de kijkers zien: “We missen Wim”.

“Een gemiste kans voor deze aflevering”, zo reageerde een kijker op X. “Het had zoveel leuker kunnen zijn met Wim erbij.” En deze mening wordt breed gedeeld.











Terug op tv

Goed nieuws voor de fans van de voormalige voetballer: Wim Kieft keert binnenkort terug op televisie! Samen met oud-voetballers Wesley Sneijder en Royston Drenthe gaat hij de uitdaging aan om af te vallen in het nieuwe programma van PowNed, genaamd Nog Eén Keer Fit. Bekijk meer details over het programma in de video bovenaan dit artikel.

