Schouwburg Hengelo in de problemen: Moet €70.000 subsidie terugbetalen!

Schouwburg Hengelo moet subsidiegeld teruggeven

De gemeente Hengelo ontvangt €70.000 aan subsidie terug van Schouwburg Hengelo. Dit theater realiseerde een overschot van €140.000 in seizoen ’24/’25, grotendeels door hogere kaartverkoop dan voorzien. De helft van dit bedrag wordt nu teruggestort aan de gemeente voor het financieren van andere culturele initiatieven.

Het bestuur van het theater had voorgesteld om het overschot toe te voegen aan hun algemene reserves, maar het gemeentebestuur heeft dit verzoek afgewezen. De inkomsten van Schouwburg Hengelo zijn gelijk verdeeld tussen gemeentelijke subsidies en eigen verdiensten. Van het totale positieve saldo van €141.491 komt maximaal €70.745 uit gemeentelijke subsidies; de rest is verkregen via eigen inkomsten.

Daarom eist de gemeente nu de helft van dit positieve saldo terug. Hoewel het gemeentebestuur in de voorgaande twee jaar instemde met het toevoegen van de overschotten aan de reserves, is ditmaal besloten anders te handelen. De bezoekersaantallen van de schouwburg tonen een aanhoudende groei, met vorig seizoen meer dan 100.000 verkochte kaartjes en een prognose van circa 120.000 tickets dit seizoen. Volgens directeur Raoul Boer is het werkelijke aantal bezoekers nog hoger. “Inclusief schoolvoorstellingen, amateurproducties en films in ons filmhuis, verwachten we dit jaar ongeveer 180.000 bezoekers. Als regionaal theater hebben wij een breder takenpakket dan enkel het aanbieden van professionele shows en concerten,” legt Boer uit.

Aanpassing van subsidiebedragen in overweging

Om te voorkomen dat er voortdurend geld moet worden teruggevorderd, overweegt de gemeente om de subsidiebedragen voor het theater te herzien voor komende seizoenen. “Als deze positieve financiële resultaten een trend worden, overwegen we om de subsidie te verlagen,” meldt het gemeentebestuur.

In de regionale krant Tubantia geeft Boer aan dat hij begrip heeft voor deze overweging, maar hij waarschuwt dat de situatie snel kan veranderen. Hij verwijst naar onvoorspelbare geopolitieke ontwikkelingen en stijgende energiekosten. “We anticiperen op mogelijke financiële tegenslagen. Daarom hebben we juist die reserves opgebouwd, zodat we niet afhankelijk zijn van de gemeente in moeilijke tijden,” stelt Boer.

Niet alleen in Hengelo, maar landelijk gezien trekken theaters meer bezoekers sinds de coronapandemie. De jaarlijkse inventarisatie van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties toonde aan dat het bezoekersaantal in 2024 steeg met 9% vergeleken met 2023, dat al een stijging van 5% kende ten opzichte van het pre-pandemiejaar 2019. Schouwburg Hengelo heeft nu anderhalf keer zoveel bezoekers als voor de pandemie.

