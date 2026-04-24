Kanonkogel uit 1836, Gebruikt in de Slag bij Alamo, Gevonden bij Kerk!

Historische Kanonskogel Ontdekt bij de Alamo

Archeologen hebben een historische kanonskogel opgegraven bij de Alamo, een voorwerp dat waarschijnlijk is afgevuurd tijdens de slag in 1836.

De vondst werd bekendgemaakt door de Alamo Trust, de non-profitorganisatie die toezicht houdt op de Alamo-missie, op 19 maart.

De kanonskogel kwam aan het licht op 5 maart, slechts één dag voor de 190e verjaardag van de Slag bij de Alamo.

De strijd, die begon op 23 februari 1836, werd uitgevochten tussen Mexicaanse troepen en Texaanse rebellen.

Texaanse strijdkrachten, waaronder Davy Crockett en William B. Travis, weerstonden 13 dagen lang een veel groter Mexicaans leger tijdens een belegering, voordat de Mexicaanse troepen een laatste aanval lanceerden.

Bijna alle ongeveer 200 Texaanse verdedigers werden gedood toen de Mexicaanse troepen de Alamo overrompelden. De kreet “Remember the Alamo!” wakkerde een beslissende Texaanse overwinning aan, weken later bij San Jacinto.

De kanonskogel, die ongeveer een meter onder de grond buiten de Alamo Kerk werd gevonden, weegt ongeveer vier pond.

Onderzoekers vonden ook fragmenten van vier exploderende projectielen – drie van brons en één van ijzer – geïdentificeerd als houwitsergranaten die bedoeld waren om bij impact te exploderen en scherven te verspreiden.

De kanonskogel is gemaakt van massief brons en was “zeer waarschijnlijk” gerelateerd aan de historische strijd, aldus Tiffany Lindley, directeur archeologie bij de Alamo.

Lindley vertelde aan Fox News Digital dat de kanonskogel werd gevonden in een laag die teruggaat naar het beleg, waarbij het Mexicaanse leger de Texaanse troepen bestookte vanuit een artilleriebatterij aan de noordoostkant van het complex.

Zij benadrukte dat het belang van het artefact ligt in het feit dat het de enige massieve schot – of niet-explosieve kanonskogel – van deze grootte is die op de locatie is gevonden.

“Door het intensieve gebruik van de locatie na de slag, het plunderen van de locatie in de periode direct na de slag, en eerdere installaties van nutsvoorzieningen, zijn veel artefacten, vooral de grotere, van de locatie verwijderd,” zei Lindley.

“Zodra een artefact uit zijn oorspronkelijke context wordt gehaald, verliest het zijn context en, voor onderzoekers, wordt het minder significant. … De context van deze massieve schot is wat de vondst significant maakt.”

Onderzoekers op de locatie zullen de kanonskogel analyseren nadat het veldwerk is afgerond, en de kogel kan in de toekomst tentoongesteld worden.

“We hopen dat naarmate ons archeologisch project vordert, we een plek kunnen vinden om de kanonskogel tentoon te stellen op de locatie – misschien zelfs in ons toekomstige, wereldklasse Alamo Bezoekerscentrum en Museum, dat momenteel in aanbouw is en naar verwachting in 2028 zal openen,” zei Lindley.

De kanonskogel voegt zich bij meer dan 250.000 artefacten die op de locatie zijn gevonden, voegde de expert eraan toe, die voornamelijk bestaan uit keramische stukken, musketkogels, fragmenten van adobevloeren en glazen flessen.

“Hoewel niet elk artefact zijn weg naar een openbare tentoonstelling zal vinden, dragen ze allemaal bij aan het uitbreiden van het verhaal van de Alamo,” merkte ze op.

Vergelijkbare berichten

