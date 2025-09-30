De belangstelling voor theaters en concertzalen in Nederland neemt toe, zoals blijkt uit de jaarlijkse uitgave Podia 2024 van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Deze publicatie toont een stijging van 9 procent in bezoekersaantallen in vergelijking met 2023, een jaar dat zelf al een toename van 5 procent noteerde ten opzichte van het pre-coronajaar 2019.

De VSCD, die als brancheorganisatie fungeert voor Nederlandse theaters en concertzalen, brengt met Podia de jaarlijkse statistieken en trends die de positie van podiumkunsten in de samenleving belichten.

In 2024 waren er 155 podia aangesloten bij de VSCD, die gezamenlijk 11 miljoen bezoekers ontvingen bij ongeveer 32.000 voorstellingen. De bezettingsgraad is gestegen van 65 naar 68 procent, wat volgens de vereniging wijst op een groeiende behoefte van het publiek aan theater, muziek, dans en andere podiumkunsten.

Deze toenemende interesse leidt eveneens tot een stijging in eigen inkomsten met 12 procent. Er zijn meer tickets verkocht tegen hogere prijzen, en ook de omzet uit horeca vertoonde een aanzienlijke stijging. Echter, tegenover deze positieve ontwikkelingen staan ook hogere kosten, die met 8 procent zijn toegenomen. Dit komt voornamelijk door stijgingen in inkoopkosten (+13 procent) en personeelskosten (+10 procent).

De gemeentelijke subsidies, die ongeveer 42 procent van de totale inkomsten uitmaken, werden met gemiddeld 5,3 procent geïndexeerd. Dit compenseerde de inflatie in 2024 voldoende, maar kon het tekort aan compensatie van 2022 niet volledig goedmaken. Aan het einde van 2024 was er nog steeds een structureel indexatietekort van € 9,7 miljoen.

Ondanks dat de helft van de podia een gemiddeld positief exploitatiesaldo van 3,6 procent rapporteerde, heeft een aanzienlijk deel te kampen met een zwakke financiële basis. Aan het eind van 2024 had 30 procent van de podia een lage solvabiliteit (25 procent of minder) en de helft had onvoldoende liquiditeit. Deze podia zijn daardoor erg kwetsbaar voor financiële tegenslagen.

De aangekondigde bezuinigingen op gemeentelijke financiering in 2026 vormen een ernstige bedreiging voor de podia, die voor meer dan 40 procent afhankelijk zijn van deze subsidies. De vereniging pleit daarom voor een robuuste positie van de podia binnen een stabiel cultureel voorzieningenniveau, ondersteund door een wettelijke basis.