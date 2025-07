RIANT Kinderopvang heeft plannen bekendgemaakt om een nieuwe vestiging te openen op de IJsbaanlaan in Dronten. Ze willen daar ruimte bieden aan maximaal 84 kinderen van nul tot vier jaar. Het gemeentebestuur van Dronten heeft zich positief uitgelaten over dit voorstel, volgens een bericht van Omroep Flevoland.

Deze locatie wordt door de gemeente als ideaal beschouwd voor kinderopvang. Het gebied naast de oude ijsbaan heeft lange tijd geen ontwikkeling gekend en is ook nog niet verkocht. De bereikbaarheid van de locatie is goed, er is voldoende parkeergelegenheid en het gebied is rijk aan groen.

Wijziging van het bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan is nog ingesteld op de bouw van kantoorruimtes. Voor de kinderopvang moet dit plan aangepast worden. Bovendien is het noodzakelijk dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.