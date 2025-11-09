Anne Breure Stapt in Politiek: Ambitie om Amsterdam te Veranderen!

Anne Breure doet mee aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen voor D66

Anne Breure, de creatieve leider van Theater Utrecht, heeft aangekondigd dat ze zich verkiesbaar stelt voor de gemeenteraad van Amsterdam namens D66. Ze is geplaatst op de zesde plek van de voorlopige kandidatenlijst. Momenteel bezit D66 zeven zetels in de raad.

Op 37-jarige leeftijd zet Breure zich in voor het bevorderen van ‘uitmuntende kunst voor iedereen in Amsterdam’, aldus de partij. Breure benadrukt: “Ik ben ervan overtuigd dat kunst en cultuur niet alleen een plekje aan de rand moeten krijgen, maar juist centraal moeten staan binnen de politiek.”

Ze merkt op dat met name in de Senaat en op gemeentelijk niveau, waar politiek vaak als bijbaan wordt gezien, kunst onderbelicht blijft. “De gemeente speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Als moeder van een zoon die regelmatig zorg nodig heeft, ervaar ik vaak hoe tekort de overheid kan schieten. Dit probleem herken ik ook binnen het systeem van cultuurbeleid. We kunnen dit tolereren of we kunnen het veranderen, en ik kies voor het laatste.”

Breure streeft in Amsterdam naar een cultuursector die inclusief, eerlijk betaald en duurzaam is, en die een prominente rol speelt in de maatschappij. “Cultuur vormt de stad en het leven, en moet daarom niet aan de rand staan, maar een vaste waarde zijn binnen de politiek,” stelt ze.

Kunst en politiek hebben altijd een centrale rol gespeeld in het leven van Breure. Al tijdens haar studie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam was ze politiek actief en diende ze onder andere als voorzitter van de Jonge Democraten. Verder heeft ze ervaring opgedaan in Brussel bij het Europees Parlement. Voordat ze in 2022 aan de slag ging bij Theater Utrecht, bekleedde ze functies zoals medevoorzitter van de belangenorganisatie Kunsten ‘92 en directeur van het Veemtheater in Amsterdam. Ook was ze betrokken bij de oprichting van de Fair Practice Code, een initiatief gericht op eerlijke beloning voor kunstenaars.

D66 heeft als eerste partij in Amsterdam de voorlopige advieslijst voor de raadsverkiezingen van 2026 gepresenteerd. De definitieve lijst van kandidaten wordt op 19 november bepaald na een interne stemronde onder de leden van D66 Amsterdam. Op woensdag 18 maart zullen de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

