Topverhalen week 26: Ontmoet de nieuwe Heineken-baas & Max Welling: Wordt Nearfield de volgende ASML?

Onze redactie heeft de meest interessante artikelen van de afgelopen week voor je op een rijtje gezet. Deze week onder andere: de nieuwe topman van Heineken, een selfie-liefhebbende dealmaker, een inzicht van Afas-CEO Bas van der Veldt in een veelvoorkomende fout onder managers, en de vraag of Nearfield het nieuwe ASML van Nederland kan worden.

De nieuwe CEO van Heineken, Rafael Oliveira, is een selfie-koning en dealmaker

Voor het eerst kiest Heineken een CEO die van buitenaf komt. Rafael Oliveira is geen traditionele brouwer, maar een internationale dealmaker die recentelijk JDE Peet’s met groot succes heeft verkocht. Hij staat bekend om zijn scherpe zakelijke instinct en een opmerkelijk persoonlijk merk. Welke impact zal zijn leiderschap hebben op Heineken, dat voor belangrijke beslissingen staat?

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers presenteert een gedetailleerd profiel van een topbestuurder die onlangs een bonus van ongeveer 50 miljoen ontving van de verkoop van JDE Peet’s, en verklaart waarom Heineken nu voor een outsider kiest.

Lees hier: Geen brouwer, maar een dealmaker: Heineken’s keuze voor een buitenstaander als CEO

Een recordinvestering voor Nearfield: Wordt dit de volgende ASML van Nederland?

Nearfield Instruments heeft een financiering van 330 miljoen euro binnengehaald, de grootste investeringsronde die een Nederlands deeptechbedrijf ooit heeft gekend. De scale-up uit Rotterdam ontwikkelt technologieën die essentieel zijn voor de fabricage van de nieuwste generatie AI-chips en streeft ernaar een cruciale speler in de wereldwijde chipindustrie te worden.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Philip Bueters legt uit hoe deze aanzienlijke financiering verband houdt met de Nederlandse ambities in deeptech, de race om AI-chips en de potentie van Nearfield om een strategisch even belangrijk bedrijf te worden als ASML.

Lees hier: Recordinvestering van 330 miljoen: Kan Nearfield net zo essentieel worden als ASML?

Amsterdamse AI-professor Max Welling creëert een Europese AI-gigant

In een tijd waarin Europa bang is achter te blijven in de AI-race tegen de VS en China, werkt UvA-professor Max Welling aan CuspAI, een startup die AI gebruikt om nieuwe materialen te ontwikkelen voor onder andere CO₂-opslag en verbeterde batterijtechnologie. Grote investeerders zoals Nvidia, Samsung en mogelijk zelfs Jeff Bezos schatten de waarde van deze onderneming al op miljarden.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood beschrijft het verhaal achter een van de meest ambitieuze AI-ondernemers van Europa. Dit artikel biedt niet alleen een portret van een bijzondere wetenschapper, maar ook inzicht in hoe Europa kan strijden om een wereldleider in AI en deeptech te worden.

Lees hier: Hoe een Amsterdamse AI-professor een scale-up bouwt met investeringen van Nvidia, Samsung en mogelijk Bezos

Afas-CEO Bas van der Veldt over de veelgemaakte fout onder managers

Bijna elke manager herkent het gevoel: waarom lijken mijn medewerkers niet zo hard te werken als ik? Volgens Afas-CEO Bas van der Veldt is dit niet alleen een misvatting, maar ook een gevaarlijke denkwijze. Cynisme onder leiders kan namelijk leiden tot minder effectieve organisaties.

Waarom moet je dit lezen? Van der Veldt benadrukt het belang van positief leiderschap en zelfreflectie. Een verhelderend artikel voor elke leidinggevende die zich soms ergert aan het gedrag van medewerkers, maar hierdoor juist het gevaar loopt verkeerde beslissingen te nemen in het management.

Lees hier: Waarom werken mijn medewerkers niet zo hard als ik? Reflecties van Afas-CEO Bas van der Veldt

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 26 2026:

Witte Huis beschuldigt ASML van export naar China en Groningen toch ‘beste plek’ voor kerncentrales (maandag 22 juni)

Nearfield Instruments nieuwe Nederlandse unicorn en stakingen in zuivel en openbaar vervoer (dinsdag 23 juni)

Heineken verwelkomt Braziliaanse koffie-CEO en Main haalt recordbedrag op van 5,25 miljard euro (woensdag 24 juni)

AI-bedrijf van een Nederlander haalt 320 miljoen op en Musk verliest biljonairsstatus na koersval SpaceX (donderdag 25 juni)

Leyden Labs haalt opnieuw tientallen miljoenen op en Tata Steel benoemt opvolger voor ontslagen Donald Pols (vrijdag 26 juni)

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