Melvin Fraenk, de artistiek directeur, sluit dit seizoen zijn tijd bij DOX af. In 2020 begon hij bij de Utrechtse ontwikkelingsorganisatie als coördinator van de DOX Club, waarna hij in januari 2024 de rol van artistiek directeur op zich nam. Vanaf het nieuwe seizoen zal hij zich meer richten op zijn eigen project, het kunstenaarsplatform ArtBeat Amsterdam.

‘Melvin was een cruciale kracht voor onze talentontwikkeling en heeft een transculturele aanpak binnen DOX geïntroduceerd’, aldus Rebecca Sigmond, directeur-bestuurder. Tijdens zijn periode bij DOX heeft Fraenk gewerkt aan het opzetten van inclusieve en vernieuwende leeromgevingen die jonge artiesten ondersteunen in hun artistieke groei. De koppeling van academisch onderwijs aan de beroepspraktijk was een sleutelfactor in zijn benadering.

‘Het was enorm waardevol om aan de zijde van jonge creatievelingen te staan en hun artistieke en professionele ontwikkeling te begeleiden, waarmee we samen een platform van nationaal en internationaal belang hebben opgebouwd’, vertelt Fraenk. ‘Als zelflerende kunstenaar heb ik me steeds gericht op artistieke onafhankelijkheid, verbinding en sociale betrokkenheid.’

Na zijn tijd bij DOX blijft Fraenk verbonden aan de Academie voor Theater en Dans, en blijft hij actief bij École des Sables in Dakar, Senegal.

Vorige week maakte Hildegard Draaijer, medeoprichter en voormalig artistiek directeur van DOX, bekend dat zij ook het instituut zal verlaten na dit seizoen.