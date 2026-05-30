Start-up Grondleggers Klaar voor LEVEL UP: Mis de 5e Editie van het Techevent Niet!

In samenwerking met LEVEL UP – Op 28 september organiseert LEVEL UP een grootschalig evenement waarbij 1.500 nationale en internationale oprichters van startups, investeerders en vernieuwers samenkomen in het Evoluon in Eindhoven. Het hoofddoel van dit evenement is het versnellen van de groei van startups.

LEVEL UP, een samenwerkingsverband tussen BOM, Braventure en The Gate, viert dit jaar zijn vijfjarig jubileum. Gedurende deze periode is het uitgegroeid tot een vooraanstaand evenement voor zowel de nationale als internationale startupgemeenschap. Het evenement biedt een divers programma met inspirerende keynotes, praktijkgerichte workshops en informele netwerkbijeenkomsten om startupondernemers te ondersteunen in hun volgende groeifase. “Onder de bezielende leiding van presentatrice Leanne Joseph en met de steun van onze mediapartners IO+ en MT/Sprout, hebben we een boeiend programma samengesteld,” vertelt Brigit van Dijk – van de Reijt, ceo van de BOM. “In de komende weken maken we de sprekers voor de keynotes bekend, welke ondernemers zullen pitchen in het Investor Café, welke expertise we delen in de Academy en wat er te beleven valt op de playground.”

Kennis, netwerk & inspiratie

LEVEL UP bevordert de uitwisseling van kennis, het opbouwen van een sterk netwerk en het vergaren van nieuwe inspiratie. Voor beginnende bedrijven kan het een uitdaging zijn om een positie in de markt te veroveren. Het aantrekken van investeerders, het realiseren van snelle groei en internationalisering zijn veelvoorkomende uitdagingen. Tijdens voorgaande edities deelden succesvolle ondernemers zoals Kees Aarts (Protix), Jelle Prins (Cradle), Rina Joosten-Rabou (Pera) en Eline van Beest (Thuja) hun ervaringen. Lex Hoefsloot deelde ook zijn ervaringen over de successen en uitdagingen bij Lightyear. Het evenement biedt de deelnemers de mogelijkheid om vanuit hun eigen perspectief te netwerken en kennis op te doen.

De vijfde editie van LEVEL UP vindt plaats op 28 september in het Evoluon in Eindhoven. De organisatie verwacht dit jaar tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers uit zowel Nederland als het buitenland, wat het evenement een nog internationaler karakter geeft dan de voorgaande edities. De eerste drie edities waren voornamelijk gericht op regionale en nationale startups, maar sinds vorig jaar legt de organisatie de focus op een internationale aanpak.

Brainport als thuisbasis

Hoewel het evenement een steeds internationaler publiek aantrekt, blijft Eindhoven de kern van dit evenement. De regio Brainport, met een concentratie van technologiebedrijven, deeptech-startups en investeringsnetwerken, heeft een sterke internationale oriëntatie.

