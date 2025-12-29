Doe mee aan de NL Startup Competitie 2026: Win een reis van 5 weken naar Silicon Valley!

In 2026 krijgt de NL Startup Competitie een indrukwekkende internationale impuls. Deze wedstrijd, mede georganiseerd door MT/Sprout, gaat voor het eerst een samenwerking aan met Draper University. De hoofdprijs is een vijf weken durend groeiprogramma in Silicon Valley.

In 2026 maakt de NL Startup Competitie een comeback met een krachtige internationale boost. Het is de eerste keer dat deze nationale startupwedstrijd samenwerkt met Draper University, het educatieve instituut van Silicon Valley investeerder Tim Draper.

Het doel: Nederlandse startups in een vroeg stadium niet alleen een podium bieden, maar hen ook directe toegang verschaffen tot het internationale groeinetwork van Silicon Valley.

Deze competitie, een onderdeel van het Upstream Festival in Rotterdam, wordt georganiseerd door MT/Sprout, Erasmus Enterprise, Draper University, Upstream en Golden Egg Check, samen met een uitgebreid netwerk van partners uit het Nederlandse startup- en investeringsecosysteem.

Van nationaal podium naar internationale accelerator

In voorgaande edities lag de focus van de NL Startup Competitie voornamelijk op nationale bekendheid, prijzengeld en netwerkopbouw, maar in 2026 richt de wedstrijd zich nadrukkelijk op internationale expansie. Naast een prijzengeld van 10.000 euro per categorie, maakt één startup kans op het zogenaamde golden ticket: deelname aan het vijf weken durende Hero Training Program van Draper University in Californië, ter waarde van ongeveer 14.000 dollar.

Dit programma omvat intensieve trainingen, mentoring, pitchsessies en directe interactie met investeerders. Voor ambitieuze ondernemers is dit een unieke mogelijkheid om hun startup op een wereldpodium te testen.

Drie focussectoren

De editie van 2026 concentreert zich op drie sectoren waarin Nederland internationaal wil excelleren:

Haven & Maritiem, met innovaties voor logistiek, scheepvaart en havens.

Energie & Klimaat, gericht op technologieën voor energietransitie en klimaatimpact.

Gezondheid & Welzijn, met een focus op digitale zorg, medtech en patiëntgerichte oplossingen.

In elke sector worden finalisten gekozen die niet alleen technologisch innovatief zijn, maar ook schaalbaar en internationaal relevant.

Meer dan alleen een pitchcompetitie

Zoals in voorgaande edities is de wedstrijd duidelijk meer dan een eenvoudige pitch. De geselecteerde startups ondergaan een traject van workshops, feedbacksessies en speeddates met investeerders, grote bedrijven en mentoren. In 2026 worden zestien teams geselecteerd voor dit voorbereidende programma, waarna ze live zullen pitchen tijdens het Upstream Festival in Rotterdam.

De jury bestaat uit ondernemers, investeerders en leiders uit het startup-ecosysteem, met vertegenwoordigers van onder andere Rabobank, Havenbedrijf Rotterdam en Draper University. Zij beoordelen de deelnemers op aspecten als visie, teamkwaliteit, marktpotentieel en internationale schaalbaarheid.

Praktische informatie NL Startup Competitie

Startups die actief zijn binnen een van de drie focussectoren kunnen zich inschrijven voor de NL Startup Competitie x Draper 2026. Belangrijke data:

2 april 2026 – Sluiting inschrijvingen

21 april 2026 – Workshop ‘Hoe te pitchen’

20 mei 2026 – Speeddate-evenement (Timmerhuis, Rotterdam)

21 mei 2026 – Finale (Van Nelle Fabriek, Rotterdam)

