Lex Hoefsloot, Ex-CEO van Lightyear, Special Guest op LEVEL UP 2025: Mis Het Niet!

In samenwerking met LEVEL UP 2025 – Medeoprichter van Lightyear, Lex Hoefsloot, is aangekondigd als de eerste bekende spreker voor het Benelux techstartup-evenement LEVEL UP 2025, dat op 29 september 2025 zal plaatsvinden in het Evoluon in Eindhoven. Ook Constantijn van Oranje zal die dag aanwezig zijn.

Na drie succesvolle voorgaande edities in de jaren 2022, 2023 en 2024, bereidt de organisatie van LEVEL UP zich voor op hun vierde evenement. Dit initiatief wordt ondersteund door The Gate, BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) en Braventure en vindt plaats op maandag 29 september in het Evoluon in Eindhoven. Tijdens het evenement krijgen startups de gelegenheid om hun bedrijf te versterken door nieuwe kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere oprichters. LEVEL UP richt zich op de Benelux maar kijkt ook nadrukkelijk naar mogelijkheden over de grenzen. Een essentiële dag voor startups De vierde editie van LEVEL UP belooft een dynamische dag te worden vol inspiratie, kennis en netwerkmogelijkheden. “Het is essentieel voor elke techstartup en het gehele startup-ecosysteem”, aldus Brigit van Dijk – Van de Reijt van de BOM. “We verwachten dit jaar ongeveer 2.000 deelnemers te verwelkomen.” Op het programma staan diverse keynotes, workshops, paneldiscussies en netwerkmogelijkheden. Lex Hoefsloot is bevestigd als eerste speciale gast. Op 17 januari 2024 heeft hij de leiding over Lightyear overgedragen en een stap terug gedaan, na een indrukwekkende periode waarin hij als student van de TU probeerde een zonne-auto op de markt te brengen. Tijdens LEVEL UP 2025 zal Hoefsloot spreken over de fijne scheidslijn tussen succes en falen. LEES Utopian Labs Presenteert Revolutionaire AI: Perfectie in het Schrijven van Verkoopmails Toename in startups Het startup-landschap in Nederland ziet er rooskleurig uit. Het aantal startups is het afgelopen jaar gegroeid naar 13.351, zoals onlangs gepubliceerd in de Startup Monitor 2025 van ROM Utrecht. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland hadden eind 2024 de hoogste aantallen startups. Provincie Aantal Startups (2024) Bevolking (2024) Noord-Holland 4.031 2.731.721 Zuid-Holland 3.830 3.840.460 Noord-Brabant 1.826 2.644.739 Utrecht Region* 1.232 1.644.823 Gelderland 754 2.149.071 Overijssel 488 1.189.033 Limburg 336 1.133.255 Groningen 323 601.347 Friesland 217 661.904 Flevoland 173 450.826 Drenthe 78 504.129 Zeeland 63 391.634 Bron: ROM Utrecht Startup Monitor 2025

