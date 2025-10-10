Ontdek nu: Waarom startups niet zonder vrouwen kunnen!

In samenwerking met LEVEL UP 2025 – Volgens Eline van Beest, partner bij Thuja Capital en CEO van Hybridize Therapeutics, wordt het startup-ecosysteem overheerst door mannelijke eigenschappen, terwijl ware innovatie ontstaat uit een balans tussen mannelijke en vrouwelijke invloeden.

Tijdens LEVEL UP 2025, een technologie-evenement voor startups dat op 29 september plaatsvond in het Evoluon in Eindhoven, was Van Beest een van de hoofdsprekers, volgend op speciale gast Lex Hoefsloot (LightYear). Zij benadrukte de noodzaak van zowel mannelijke als vrouwelijke elementen in het systeem om innovatie te versnellen.

Haar presentatie combineerde persoonlijke ervaringen met een kritische blik op de cultuur. “Het begon allemaal tijdens Kerstmis,” vertelde ze, “toen mijn vader met een idee voor zijn patiënten kwam. Ik vroeg mijn professor of ik hieraan kon werken voor mijn scriptie. Zijn reactie was: ‘Meisje, ga toch buiten spelen.’ Dat was voor mij een trigger om hem het tegendeel te bewijzen.”

En dat deed ze zeker. Van Beest ontwikkelde een apparaat voor de behandeling van slaapapneu, studeerde als beste van haar jaar af, startte een bedrijf via YES!Delft, haalde investeringen binnen, leidde succesvolle klinische tests en verkocht uiteindelijk haar startup NightBalance aan Philips. Ze beschreef haar traject als ‘een decennium vol opwinding, angst en eenzaamheid’.

Mannelijke ambitie en vrouwelijk inzicht

Van Beest kwam er geleidelijk achter dat de uitdagingen die zij ondervond uniek waren vanwege haar vrouw-zijn. “Langzaam maar zeker realiseerde ik me dat het met vrouwelijkheid te maken had,” vertelde ze.

Haar benadering, die bestond uit advies vragen, opties overwegen en consensus zoeken, werd vaak niet gewaardeerd. “Eerst zeiden ze dat ik een democratie leidde, later noemden ze me koppig. Het duurde even voordat ik begreep dat hun reacties voortkwamen uit vooroordelen over vrouwelijkheid,” legde ze uit.

In haar toespraak illustreerde ze met behulp van Hofstede’s culturele dimensies hoe mannelijkheid zich richt op kracht en ambitie, terwijl vrouwelijkheid draait om zorgzaamheid, gelijkheid en samenwerking. “Dit is niet specifiek mannelijk of vrouwelijk, hoewel vrouwen vaak meer vrouwelijke eigenschappen hebben. De beste leiders en teams integreren beide aspecten,” betoogde ze.

Ze stelde uitdagende vragen aan het publiek, zoals wie er een IKEA-kast in elkaar zet zonder handleiding, of wie ‘domme’ vragen durft te stellen tijdens vergaderingen. Hiermee toonde ze aan hoe belangrijk vrouwelijke strategieën zoals grondige voorbereiding en het openstaan voor andere perspectieven zijn voor innovatie.

Lessen uit mislukkingen

Haar eigen bedrijf bood een praktijkvoorbeeld. Tijdens de eerste klinische proef faalde het apparaat van NightBalance bij 60% van de patiënten.

“Er was paniek, veel paniek,” zei Van Beest. “Iedereen zocht naar snelle oplossingen, maar ik nam de tijd om het probleem echt te begrijpen, wat resulteerde in elf nieuwe patenten en algoritmen die het probleem oplosten.”

Voor haar was falen geen nederlaag, maar een bron van informatie. “Het mannelijke zoekt naar directe oplossingen; het vrouwelijke omarmt het falen als een kans voor innovatie,” legde ze uit.

De kracht van een dienende houding

Van Beest sprak ook over haar dienende rol tijdens vergaderingen, waarbij ze niet altijd het hoogste woord voerde. “Dit lijkt misschien passief, maar door te observeren en na te denken over hoe ik het beste kan bijdragen, kan ik essentiële punten aan de orde stellen, zoals toen ik de angst voor kannibalisatie bij Philips bespreekbaar maakte, wat de samenwerking versnelde,” vertelde ze.

Ze merkte op dat deze stille aanpak vaak wordt gezien als een teken van zwakte, terwijl het in werkelijkheid gaat om het bijdragen aan het grotere geheel.

De overname door Philips bevestigde verder het belang van vrouwelijke nauwkeurigheid. “Elk contract werd gecontroleerd, elke test dubbel uitgevoerd, elk dossier nauwkeurig bewaakt. Dit was cruciaal, niet vanwege wantrouwen, maar omdat nauwkeurigheid essentieel is vanaf dag één. Vaak wordt zulk detailgericht werk gezien als micromanagement, maar het kan het verschil maken tussen succes of falen.”

Instinctieve vooroordelen overwinnen

Van Beest sloot haar toespraak af met een verwijzing naar onderzoek naar cognitieve biases, gebaseerd op het werk van Daniel Kahneman. Ze herinnerde het publiek eraan dat veel mensen reageren vanuit een instinctief, snel denkproces, vooral in nieuwe situaties zoals bij innovatie.

“Als ik vraag om je een leider of uitvinder voor te stellen, welk beeld komt dan in je op? Toen ik AI dezelfde vraag stelde, toonde het voornamelijk mannen. Dit toont de kracht van instinct en vooroordelen aan,” zei ze.

De oplossing, volgens haar, is om bewust te kiezen voor een langzamer, meer overwogen denkproces bij het evalueren van vrouwelijke leiders of oprichters. “Onderzoek toont aan dat ideeën van mannen vaak hoger gewaardeerd worden, zelfs als ze identiek zijn aan die van vrouwen. Dus als je een instinctieve reactie voelt, pauzeer dan en denk na. In deze door mannen gedomineerde wereld kan een beetje vrouwelijkheid een groot verschil maken.”

In haar slotwoord benadrukte ze dat innovatie beide aspecten vereist: “Dit zijn twee essentiële kanten van het systeem die samen het weefsel vormen. We hebben ze allebei nodig.”

