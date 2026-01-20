Jacqueline van den Ende (Carbon Equity): Hernieuwbare energie essentieel voor Europese zelfstandigheid!

Carbon Equity heeft onlangs een nieuw investeringsfonds toegevoegd specifiek voor clean tech-bedrijven, waarmee het bedrijf in minder dan vijf jaar tijd bijna 400 miljoen euro heeft opgehaald voor klimaattechnologie-investeringen. “In vergelijking met de VS loopt Europa achter op het gebied van technologische scale-ups, maar we zien veel Europese activiteit rond energie-infrastructuur,” aldus CEO Jacqueline van den Ende.

“Onze kennis over klimaatverandering, de invloed van de mens op de opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende existentiële risico’s is groter dan ooit. Toch wordt er nog steeds te weinig gedaan, mede omdat de directe impact op ons persoonlijk leven beperkt is,” zegt Van den Ende.

Jacqueline van den Ende is diep geworteld in de private equity wereld, venture capital en de financiering van groeiende bedrijven. Desondanks wisselt ze moeiteloos tussen financiële analyses en filosofische overpeinzingen over de zin van het leven.

Van den Ende haalt inspiratie uit het boek ‘Anders Kijken’ van filosoof Matthijs Schouten, dat de kloof tussen ratio en emotie benadrukt. Deze kloof bemoeilijkt een snelle aanpak van klimaatverandering via gedragsverandering. “Om mensen te motiveren hun gedrag te veranderen, moet er meer tegenwicht geboden worden tegen de onbegrensde digitale wereld, bijvoorbeeld door het versterken van sociale banden en meer verbinding met de natuur,” legt ze uit.

Theoretisch gezien zou een verandering in consumptiegedrag dat minder CO2-intensief is, veel kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasuitstoot. Van den Ende focust met Carbon Equity echter op technologische innovatie als weg naar een CO2-neutrale economie.

Het investeringsplatform verzamelt kapitaal van vermogende individuen voor investeringen in startups en scaleups op het gebied van clean tech. Dit omvat een breed scala aan oplossingen voor emissiereductie, van hernieuwbare energie tot duurzame innovaties in industrie, landbouw en transport.

“Ik ben er niet van overtuigd dat technologie alleen ons zal redden, maar het is een cruciaal element in de strijd tegen de problemen veroorzaakt door opwarming van de aarde. Daarnaast zijn CO2-beprijzing, normatieve overheidsmaatregelen en gerichte aandacht voor grote uitstoters minstens zo belangrijk,” stelt Van den Ende. “Ik geloof sterk dat we alle beschikbare oplossingen krachtig moeten inzetten.”

Wat was je motivatie om vijf jaar geleden Carbon Equity te starten?

“Het boek ‘The Sixth Extinction’ van Elizabeth Kolbert was echt een eye-opener voor mij. Het beschrijft vijf grote uitstervingsperioden op aarde en benadrukt het ongelooflijk snelle tempo waarin ons klimaat verandert. Dat inzicht was een schok. Tegelijkertijd was ik partner geworden bij Peak Capital, waar ik werkte aan bedrijfsmodellen voor software-as-a-service bedrijven. Het idee om iets te doen aan klimaatverandering bleef echter hangen en werd de basis voor Carbon Equity. Ik merk dat je met een inspirerende missie het beste talent aantrekt.”

Carbon Equity focust ook op investeringen in geavanceerde technologieën voor sectoren zoals staal, cement en luchtvaart, waar CO2-reductie een enorme uitdaging is. Wat zijn de kansen om de emissies in deze sectoren te verminderen met nieuwe technologieën?

“We beperken ons niet tot één type oplossing, maar investeren in een breed spectrum van klimaattechnologieën. Dit varieert van commercieel levensvatbare batterij-opslagoplossingen tot technologieën die nog in ontwikkeling zijn en pas rond 2030 of 2040 schaalbaar en economisch rendabel zouden kunnen zijn. Voor CO2-intensieve sectoren richten we ons ook op technologieën die nog in een vroeg ontwikkelingsstadium zijn, omdat we streven naar een brede spreiding van investeringen.”

In de clean tech-investeringsmarkt zijn oplossingen voor het snel, flexibel en goedkoop leveren van schone energie momenteel zeer in trek, vooral vanwege de snelle groei van datacenters voor AI en uitdagingen met de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken. Startups en scaleups die hierop inspelen, kunnen relatief gemakkelijk kapitaal aantrekken via private equity en venture capitalists. Dit omvat projecten zoals batterijtechnologie, energie-efficiëntie en geothermische energie.”

Aan de andere kant worden er door investeerders momenteel minder risico’s genomen met technologieën die verder van de markt verwijderd zijn, zoals de ontwikkeling van plantaardige eiwitten. De kansen voor dergelijke innovaties zijn vaak sterk afhankelijk van overheidsregulering en goedkeuringsprocessen.”

Innovatieve foodtechbedrijven stuiten soms op een muur wanneer ze tientallen miljoenen willen lenen voor een proeffabriek. Venture capitalists en private equity-investeerders beperken zich meestal tot aandelenparticipaties, terwijl banken terughoudend zijn met het verstrekken van dergelijke leningen aan startups en scaleups.

“Dat kan inderdaad lastig zijn. Publieke investeerders, zoals de Europese Investeringsbank en Invest-NL in Nederland, kunnen een rol spelen bij dit soort grotere investeringen. In de private sector zie je enkele oplossingen, zoals gespecialiseerde investeringsfondsen die samenwerken met banken om de financiering van een baanbrekende fabriek mogelijk te maken.

Soms gaat een startup met nieuwe technologie een joint venture aan met een groter, gevestigd bedrijf, waardoor het mogelijk wordt om bij banken kapitaal op te halen voor een productiefaciliteit. Maar het klopt dat dit een ander type financiering vereist dan de investeringen waarop Carbon Equity zich doorgaans richt.”

Hoe staat het momenteel met de balans tussen de kapitaalbehoefte van clean tech-bedrijven en de bereidheid van beleggers om te investeren?

“Early stage-bedrijven, die zich in een vroege fase van ontwikkeling bevinden, hebben het niet makkelijk. Over het algemeen denk ik dat de markt nu meer in balans is dan in de periode tussen 2018 en 2022. Destijds was er een overvloed aan kapitaal, waren de rentetarieven laag, en werden investeringen in startups en scaleups gedaan tegen vrij hoge waarderingen. Dat is nu anders.

Liquiditeit, oftewel de mogelijkheid om deelnemingen weer te verkopen, is op dit moment een belangrijke uitdaging voor private equity-maatschappijen. De markt voor fusies en overnames functioneert nog redelijk goed, maar er gaan relatief weinig startups en scaleups naar de beurs vanwege de wereldwijde economische onzekerheid.”

“In onze eigen portefeuille beginnen de exits nu op gang te komen, zoals eind vorig jaar toen Hyperlume werd overgenomen. Dit is een Amerikaans bedrijf met glasvezeltechnologie voor de energie-efficiëntie van datacenters waarin we geïnvesteerd hadden.”

Afgelopen december heeft Carbon Equity een nieuw fonds gelanceerd, waarmee beleggers direct kunnen deelnemen in ongeveer vijftien toonaangevende bedrijven op het gebied van clean tech. Is het toeval dat de focus hierbij op Noord-Amerika ligt?

“Nee, dat is geen toeval. In Europa zijn er simpelweg veel minder snelgroeiende techscaleups die al klaar zijn voor commerciële uitrol. Door de grotere omvang van de kapitaalmarkt in de VS krijgen dergelijke bedrijven daar gemakkelijker tractie.

Het Co-Investment Fund richt zich voornamelijk op deze meer volwassen techbedrijven, waarbij de nadruk logischerwijs meer op Noord-Amerika ligt. Denk aan investeringen in scaleups zoals Luxwall, dat innovatieve technologieën voor glasisolatie heeft ontwikkeld, energietechbedrijf Xnergy en geothermiebedrijf Fervo Energy.”

Bij het Infrastructuurfonds van Carbon Equity ligt de nadruk juist op Europa. Waarom is dat?

“Europa loopt achter bij de VS als het gaat om technologie-scaleups, maar qua energie-infrastructuur zijn er hier veel actieve Europese bedrijven. Private equity-fondsen hebben hier een grotere vijver om uit te vissen.

Hernieuwbare energie en andere groene oplossingen zijn snel essentieel geworden voor de energie-onafhankelijkheid van Europa. Dit maakt investeringen in energie-infrastructuur zeer urgent, vooral alles wat te maken heeft met energienetwerken en -opslag. Het infrastructuurfonds van Carbon Equity heeft daarom duidelijk een strategisch gemotiveerde opzet.”

In minder dan vijf jaar heeft Carbon Equity bijna 400 miljoen euro aan vermogen van beleggers aangetrokken. Had je dat verwacht toen je in 2021 begon?

“De ambitie om snel te groeien was er vanaf het begin en is er nog steeds. Ik hoop dat we over tien jaar 10 miljard euro aan beheerd vermogen hebben. Als het wat langer duurt, is dat niet erg, maar ik geloof dat we dat doel kunnen bereiken. Ik ben er ook trots op dat we beleggers met Carbon Equity de mogelijkheid bieden om een aantrekkelijk financieel rendement te combineren met het stimuleren van innovaties die nodig zijn voor een betere toekomst.”

Komt het geld voornamelijk van vermogende ondernemers die grote bedragen te beleggen hebben?

“De rode draad is dat het gaat om vermogen dat voor de lange termijn belegd moet worden. Dat zit inderdaad bij ondernemers, maar ook bij C-level bestuurders, partners van maatschappen en family offices. Bij die laatste groep speelt soms een generatiekwestie: millennials vinden het vaak belangrijk om het familievermogen sterker te diversifiëren richting toekomstgerichte bedrijven.

Er zijn verschillende motivaties bij onze klanten. Sommigen zien clean tech vooral als een interessante diversificatiemogelijkheid, naast thema’s zoals AI, de digitale economie, crypto en beleggen in opkomende landen. Anderen willen vooral iets nuttigs doen met hun geld voor een betere toekomst. Ze willen nog steeds een goed rendement, maar dat hoeft niet per se het maximaal haalbare te zijn.

Deze verschillen zijn trouwens niet altijd duidelijk afgebakend. Zo zijn er ondernemers die aanvankelijk vooral financieel gedreven zijn, maar na het krijgen van kinderen gaan nadenken: in wat voor wereld laat ik ze eigenlijk achter? En dan beginnen ze alternatieve manieren van investeren te overwegen.”

Beleggen medewerkers van Carbon Equity zelf ook in jullie clean tech-portefeuille?

“Die mogelijkheid is er zeker. Het is geen verplichting, maar het overgrote deel van de medewerkers belegt in de clean tech-portefeuille. Persoonlijk gebruik ik Carbon Equity als belangrijkste invulling van mijn pensioen, omdat ik echt geloof in de waarde op de lange termijn van de missie die we uitdragen.”

