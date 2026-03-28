Linda de Mol in tranen: Emotioneel moment in nieuwe Miljoenenjacht-aflevering

Linda de Mol heeft voor de camera van Shownieuws haar verwachtingen uitgesproken over de volgende Miljoenenjacht-uitzending. In de vorige show zagen we al enkele opmerkelijke momenten die de kijkers boeiden. Linda belooft dat er nog meer aankomt. “Ik ben echt overweldigd.”

De komende zondag uit te zenden aflevering van Miljoenenjacht wordt volgens Linda een memorabele. Ze geeft aan dat ze “niets mag onthullen”, maar verklapt dat de kijkers kunnen uitkijken naar een “erg leuke finalist”. “Het is weer iets heel speciaals. Ik was tot tranen toe geroerd,” vertelt ze.

Deelnemer aan Miljoenenjacht met autopech wint nieuwe auto

Twee afleveringen terug, op 15 maart, zagen de vaste kijkers hoe een vrouw uit Sneek, die autopech had, een auto won. Ze koos een van de grote koffers in het spel en, tot verbazing van velen, won daarmee een splinternieuwe auto!

Nog voordat Linda de vraag stelde, wees de 63-jarige Diny het aanbod om mee te spelen resoluut af. “Ik had het idee dat je dat al helemaal had uitgedacht,” zei Linda lachend. “Ik hoop op de auto, want we hadden pech voordat we hier aankwamen”, bekende Diny. “O, echt waar!”, reageerde Linda geschrokken.

Diny vertelde dat ze vanuit Sneek naar de Miljoenenjacht-studio moest rennen voor het laatste stuk: “Ik heb het laatste eind moeten rennen…” Het publiek leefde met haar mee en ook Linda liet haar bezorgdheid blijken: “Ik hoop dat je het haalt! (…) We hebben nog drie koffers, hè?” Na een korte bespreking koos Diny koffer nummer 5 en terwijl iedereen in de studio haar steunde, kwam het bevrijdende antwoord: “Ja hoor, je hebt hem!”, riep Martijn Kolkman uit. Diny had zojuist een gloednieuwe elektrische auto gewonnen.