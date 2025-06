In Nijmegen heeft zich op de Loevesteinstraat een incident voorgedaan waarbij een auto tijdens een rijles frontaal tegen een boom is gereden. De oorzaak was een schrikreactie van de leerling-autobestuurder bij het zien van een tegenligger, waarna de auto van de weg raakte. Zowel de leerling als de instructeur kwamen met de schrik vrij, echter was de auto total loss. Dit werd gemeld door het AD.