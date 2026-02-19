Slimme Ondernemer Revolutioneert Wereldmarkt: Hoe CATL de Batterij-industrie Domineert

Ongeveer een derde van alle elektrische voertuigen wereldwijd maakt gebruik van batterijen geproduceerd door het Chinese bedrijf CATL. Binnen een periode van minder dan vijftien jaar, heeft oprichter Robin Zeng van CATL een toonaangevende wereldspeler gemaakt.

Batterijen spelen een cruciale rol in de overgang naar duurzame energie, zowel voor elektrisch vervoer als voor de tijdelijke opslag van stroom opgewekt uit hernieuwbare bronnen. China domineert momenteel de volledige batterijketen, van innovatie en ontwikkeling tot efficiënte massaproductie. Hierin springt vooral Contemporary Amperex Technology Co. Limited, oftewel CATL, in het oog.

Of het nu gaat om geavanceerdere lithium-ionbatterijen voor elektrische auto’s of baanbrekende ontwikkelingen met milieuvriendelijkere natrium-ionbatterijen, de sector houdt de aankondigingen van CATL nauwlettend in de gaten. Recent heeft CATL twee significante innovaties onthuld in slechts drie weken tijd.

Nieuwe ontwikkelingen bij CATL

CATL heeft onlangs voor lithium-ionbatterijen een nieuwe generatie 5C-accu’s gelanceerd die een 80 kilowattuur batterij in ongeveer 12 minuten kunnen opladen. Uit testen blijkt dat deze batterijen na drieduizend laadcycli nog steeds 80 procent van hun capaciteit behouden bij een temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius. CATL richt zich aanvankelijk op elektrische vrachtwagens en taxi’s die profiteren van snelle laadtijden, maar heeft plannen om deze technologie uiteindelijk ook voor reguliere elektrische auto’s aan te bieden.

Daarnaast heeft CATL dit jaar de massaproductie van natrium-ionbatterijen gelanceerd, een primeur voor het bedrijf. Deze batterijen bieden significante voordelen door het gebruik van natrium, een ruim beschikbare en relatief goedkope grondstof, en zijn bovendien inherent veiliger met een verlaagd risico op brandgevaar.

Het voornaamste probleem met natrium-ion was de lagere energiedichtheid, maar CATL plant om medio dit jaar te beginnen met de massaproductie van een verbeterde natrium-ionbatterij die ook bij temperaturen tot min 30 graden Celsius goed presteert. Deze batterijen hebben een energiedichtheid van 175 wattuur per kilogram en een capaciteit van 45 kilowattuur.

Een andere veelbelovende ontwikkeling in elektrisch vervoer betreft de solid state-batterij, die theoretisch snelle laadsnelheden combineert met een grote actieradius. CATL is een van de leiders in deze technologie, hoewel marktexperts pas rond 2027 aanzienlijke vooruitgang in massaproductie verwachten.

De dominante positie van CATL

CATL heeft indrukwekkende cijfers gepubliceerd. Opgericht in 2011 door ondernemer Robin Zeng, groeide het bedrijf binnen dertien jaar uit tot een multinational met een jaaromzet van bijna 50 miljard euro.

Meer dan 70 procent van deze omzet komt uit de verkoop van batterijen voor elektrisch vervoer, met 16 procent uit opslagsystemen voor hernieuwbare energie. De afdeling die zich bezighoudt met het recyclen van batterijmaterialen draagt jaarlijks ongeveer 2 miljard euro bij aan de omzet.

In de markt voor elektrische voertuigen is CATL verreweg de grootste aanbieder wereldwijd. Volgens SNE Research had het bedrijf in 2025 een wereldwijd marktaandeel van bijna 40 procent, met een totale levering van 465 gigawattuur aan batterijcapaciteit voor elektrische auto’s en andere voertuigen. De nummer twee, het eveneens Chinese BYD, had een marktaandeel van 16 procent.

CATL bedient naast talrijke Chinese klanten ook internationale autofabrikanten in de VS en Europa, waaronder Tesla, Volkswagen, BMW, Stellantis (moederbedrijf van merken als Fiat, Peugeot en Opel), Hyundai, Honda en Ford.

Innovatie en productiekracht

De dominantie van CATL is gebaseerd op een combinatie van enorme productiecapaciteit en voortdurende innovatie en onderzoek. Dit blijkt ook uit de cijfers.

Het bedrijf heeft vijftien productielocaties, waarvan dertien in China, één in Duitsland en één in Hongarije. In 2024 had CATL in totaal ruim 130.000 werknemers, waarvan ongeveer 96.000 in de fabrieken werkten. Daarnaast had het bedrijf meer dan 20.000 mensen in dienst op zijn R&D-afdelingen.

De investeringen in onderzoek en ontwikkeling bedroegen in 2024 2,6 miljard dollar. Op dat moment had het bedrijf meer dan 43.000 patenten geregistreerd, met een dagelijkse toename van meer dan vijftien patenten.

Oprichter Robin Zeng: van boerenzoon tot batterijkoning

Het hoofdkantoor van CATL bevindt zich in de Chinese stad Ningde in de kustprovincie Fujian. Dit is geen toeval. Oprichter Robin Zeng (‘Robin’ is zijn internationale naam, in China staat hij bekend als Yuqun Zeng) werd in 1968 geboren in een arm boerengezin in een dorpje nabij Ningde. Zeng was een goede student en studeerde uiteindelijk aan de Shanghai Jiaotong Universiteit.

Kort na zijn afstuderen als ingenieur begon hij te werken bij bedrijven in de provincie Guangdong, die grenst aan Hongkong. Hier was meer ruimte voor private, kapitalistische ondernemingen, wat Zeng de kans gaf om zijn eerste batterijbedrijf te starten: Amperex Technology Limited (ATL). In 2001 maakte hij een grote slag toen Apple koos voor de batterijen van ATL voor de revolutionaire iPod-muziekspeler.

In 2005 verkocht Zeng ATL aan het Japanse conglomeraat TDK, waar hij zelf ook aan de slag ging. In de daaropvolgende jaren begon de Chinese overheid strategisch in te zetten op elektrificatie met diverse subsidieregelingen en beleidsmaatregelen voor bedrijven die batterijen voor elektrische voertuigen ontwikkelden. Omdat een bedrijf hiervoor Chinees moest zijn, richtte Zeng in 2011 opnieuw een eigen batterijbedrijf op: CATL.

De Chinese naam van het bedrijf verwijst naar de stad waar het hoofdkwartier gevestigd is en betekent ‘Het tijdperk van Ningde’. Met deze naam wilde Zeng iets terugdoen voor zijn thuisbasis.

Een breder doel met elektrificatie

CATL verwierf in zijn beginjaren een goede reputatie door onder andere samen te werken met het Duitse premiummerk BMW. Op het gebied van grondstoffen onderscheidde CATL zich door directe belangen te nemen in mijnbouwbedrijven in China, maar ook in Australië, Indonesië, Canada en Congo.

Aanvankelijk concentreerde CATL zich op de productie van nikkel-cobalt-mangaan en nikkel-kobalt-aluminiumbatterijen. De zware investeringen in R&D zorgden ervoor dat het bedrijf altijd dicht bij het vuur zat qua kansrijke innovaties. Vanaf 2020 begon CATL met het maken van minder milieubelastende lithium-ijzerfosfaatbatterijen en momenteel loopt het voorop met de eerste productiemodellen van natrium-ionbatterijen voor elektrische auto’s.

De combinatie van geïntegreerde toeleveringsketens, hoogwaardige massaproductie en aanhoudende focus op innovatie heeft CATL een dominante positie bezorgd als ‘batterijkoning’, waarbij het persoonlijke vermogen van oprichter Zeng inmiddels op zo’n 56 miljard dollar wordt geschat.

In een podcastgesprek met Nicolai Tangen van Norges Bank Investment Management in 2024 onthulde Zeng dat ongeveer één op de drie elektrische auto’s wereldwijd een batterij van CATL bevat.

Zeng beschouwt het succes van CATL als onderdeel van een breder doel. Volgens hem is uitgebreide elektrificatie essentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de economie fossielvrij te maken. Tijdens een toespraak voor de One Earth Summit in Hongkong in 2024 riep hij op tot meer open innovatie en kennisdeling tussen bedrijven en landen in de strijd tegen klimaatverandering. ‘Ik zie onze eigen duurzaamheidsinspanningen als één boom, maar onze ambitie is om een bos te creëren.’

