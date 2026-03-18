Bloedstollende Miljoenenjacht Finale: Eerste Miljoen Gewonnen!

Zondagavond is er een aanzienlijk bedrag gewonnen tijdens het spelprogramma Postcode Loterij: Miljoenenjacht. De finalist, Mark Herbold, sleepte met zijn unieke speelwijze maar liefst één miljoen euro in de wacht na een zinderende spelronde.

Mark benaderde het spel met een zelfverzekerde en kalme houding. Hij introduceerde zijn eigen ‘kansberekeningssysteem’ aan presentatrice Linda de Mol, en samen selecteerden ze systematisch de koffers. Ook Marks echtgenote, toevallig eveneens Linda genaamd, was “aangenaam verrast” toen Mark de meeste ‘slechte’ koffers wist te vermijden.

Gaandeweg begon de tactiek van Mark enige scheurtjes te vertonen, en werden er ook koffers met hoge bedragen geëlimineerd. Desondanks bleef Mark standvastig en bewaarde zijn kalmte. Hij volhardde in zijn strategie tot het punt dat presentatrice Linda van de spanning bijna geen raad meer wist met zichzelf.

Na een zenuwslopend overleg met zijn vrouw besloot Mark om nog één ronde te spelen, wat hem een aanbod van de bank opleverde van één miljoen euro. Onder aanmoediging van het publiek drukte Mark uiteindelijk op de knop en verzekerde zich van de deal.

Thuiswinnaar ontvangt ook één miljoen euro

Winston Gerschtanowitz staat voor de deur bij de gelukkige thuiswinnaar van Miljoenenjacht en kan zijn geluk niet op. Het was volgens hem “alweer even geleden” dat er een miljoen euro aan een thuiswinnaar werd uitgereikt. De laatste keer was namelijk in 2017, zoals Linda tijdens de uitzending vermeldde.

Danny en Anouk openen de deur. “Je trilt al,” grapt Winston als hij binnenkomt. “We hebben net de finale gekeken”, zegt Danny. Winston stelt voor om dit moment met het hele gezin te vieren: “Dit is een avond om nooit meer te vergeten, jullie hebben vanavond in Miljoenenjacht één miljoen euro gewonnen!” Anouk barst in tranen uit en hun twee kinderen zijn door het dolle heen.

7:39 Thuiswinnaars versteld na het winnen van één miljoen euro

Twee wonderen op één avond bij Miljoenenjacht

Eerder die avond was er al een opmerkelijke gebeurtenis in de studio van Miljoenenjacht. Aan het begin van de uitzending deelde de 63-jarige deelneemster Diny mee dat ze naar de studio moest rennen omdat haar auto het in de laatste kilometers begaf.

Diny sloeg aanvankelijk het aanbod om mee te spelen af, maar hoopte stiekem op een nieuwe auto als prijs. En warempel, Diny koos de juiste koffer en won daadwerkelijk een gloednieuwe, elektrische auto. Dit ongelooflijke moment kun je terugzien in het onderstaande fragment.