Vanaf deze week is de maarteditie van het Theaterkrant Magazine beschikbaar in de winkels en wordt het bezorgd bij abonnees. Dit voorjaarsnummer bevat diverse artikelen over onder meer Romana Vrede, Jan Martens, Heiner Müller, Blond & Cynisch, live journalistiek, de verfkeuken van NDT en meer.

Het professionele tijdschrift voor podiumkunsten behandelt verschillende aspecten van het theatervak, zoals het kleuren van danskostuums en het adapteren van boeken, films of bestaande theaterstukken tot nieuwe scripts. Vier creatievelingen delen hun ervaringen met artistieke residenties in de podiumkunsten – persoonlijke trajecten gericht op het schrijven, ontwikkelen en experimenteren. Hein Janssen heeft recent voorstellingen bijgewoond van drie jonge queer theatermakers en heeft met hen gesproken over hun artistieke werk, hun identiteit en hun inspiratiebronnen.

Roel Meijvis zet zijn reeks over denkers en creatieven voort met een discussie over Susan Sontag, en haar pleidooi voor een meer speels, zintuiglijk en erotisch theater. Samuel Vriezen heeft een essay geschreven over de kwetsbaarheid van de kunstwereld, in tegenstelling tot de kunst zelf die onverwoestbaar is. Remco van Rijn heeft opnieuw het werk gelezen van Heiner Müller, de ooit onmisbare Duitse toneelschrijver uit de jaren tachtig die tegenwoordig bijna vergeten is. Zijn vertaler, Marcel Otten, heeft drie verzamelingen van Müllers complexe, maar indrukwekkende werken verzorgd.

Verder bevat het maartnummer onder andere een profiel van Romana Vrede, interviews met Jan Martens en Moha (Alice Pons en Olivia Reschofsky), een voorpublicatie van de gids HUH WAAROM WIST IK DIT NIET?, en diepgaande artikelen over ‘live journalism’, Arts in Health en de interacties tussen studenten en docenten.

In de rubriek ‘Doek valt’ wordt stilgestaan bij het overlijden van Hans van Manen, Annemarie Prins, Elsje de Wijn, Gerben Hellinga en Pien van Gemert.

Theaterkrant Magazine is het onafhankelijke tijdschrift voor de Nederlandse podiumkunsten, dat zes keer per jaar verschijnt en een uitgebreid overzicht biedt van de nieuwste ontwikkelingen in theater, dans, opera, cabaret, muziektheater en jeugdtheater.