Top 10 Theatercadeaus: Perfect Voor Sinterklaas en Kerst!

Weet je nog niet welk cadeau je dit jaar aan de theaterliefhebber in je familie kunt geven? Laat Theaterkrant je een handje helpen met deze top 10 van theatergeschenken!

ACCESSOIRE: Heerlijk warme applaussjaal

Het Nationale Theater heeft een speciale applaussjaal ontworpen die niet alleen warmte biedt tijdens koude dagen, maar ook perfect is om je steun voor cultuur te tonen. Deze unieke sjaal, gelimiteerd tot slechts vijftig stuks, is een ontwerp van designstudio All Sizes. Uitgevoerd in lila en paars, gemaakt van zacht, fijn geweven katoen (deels gerecycled). Daarnaast biedt het Nederlands Danstheater een leuke variant met de opdruk ‘Ga je mei dansûh?’, een bekende uitspraak in Den Haag.

42,50 euro/ 45,00 euro, verkrijgbaar via de online winkels van Het Nationale Theater en het Nederlands Dans Theater

FOTOBOEK: Theater verzamelen | (On)grijpbaar erfgoed

Dit boek bevat een rijke verzameling van objecten zoals bierviltjes beschreven door Ramses Shaffy, het kostuum van Jos Brink, en kunstwerken die de theaterwereld weerspiegelen, waaronder een schilderij van een theaterpubliek en een bewerkte portretfoto van Mata Hari. De Theatercollectie heeft deze items over de laatste eeuw verzameld, en vertelt hun verhalen via 105 opmerkelijke stukken die vier eeuwen theatergeschiedenis omvatten.

49,95 euro, uitgegeven en te koop bij WBooks

TAS: Happy Fucking Family

De feestdagen zijn vaak familietijd, gewenst of niet. Met deze tas, geïnspireerd op het theatrale clubconcert ‘Hardkoor’ van Naomi Velissariou, kun je op subtiele wijze een statement maken. Het stuk verkent thema’s als zelfhaat en burn-out, die vaak worden gezien als taboe op sociale media. In dezelfde reeks zijn ook items zoals een ‘I AM NOT SORRY’ shirt en een ‘BURNOUTFIT’ hoodie verkrijgbaar.

12,50 euro, te koop via de webshop van Theater Utrecht

KALENDER: Switch

Deze beperkte oplage kalender is gecreëerd door dansers van het programma Switch van NDT 1 en 2, met foto’s van de dansers zelf, gemaakt door Bryndis Ragna Brynjolfsdottir. De opbrengsten van deze kalender gaan naar Artsen zonder Grenzen.

22,50 euro, beschikbaar via de webshop van het Nederlands Dans Theater

BOEK: Je hebt geen kans, maar pak ’m

Paul Slangen, een jonge theatermaker, belandt bij Theatergroep Hollandia en ontdekt een wereld van unieke voorstellingen op bijzondere locaties in Noord-Holland. Dit boek vertelt zijn ervaringen met het spelen van boerendrama’s en Griekse tragedies op unieke plaatsen zoals leegstaande kassen en autosloperijen.

30 euro, verkrijgbaar via Theaterboekhandel.nl

SPEL: Opera & Ballet Memory

Leer de wereld van het Nationale Opera & Ballet kennen met dit kleurrijke memoryspel van 72 kaarten. Ideaal voor een speels moment tijdens de feestdagen of gewoon voor wat quality time.

9,50 euro, te koop via de webwinkel van Nationale Opera & Ballet

PRENTENBOEK: Podiumdieren maken een toneelstuk

In samenwerking met illustrator Aniek Bartels en schrijver Jeroen van der Hulst heeft Het Nationale Theater dit charmante prentenboek gecreëerd. Het is een fantastische introductie tot theater voor jonge kinderen, vol met kleurige illustraties van dieren in en uit kostuum.

12,50 euro, verkrijgbaar via de webshop van Het Nationale Theater

CADEAUKAART: Podiumcadeaukaart

Als je niet zeker weet welke voorstelling je als cadeau wilt geven, is een Podium Cadeaukaart een perfecte keuze. Deze kaart is te besteden bij meer dan 300 theaters en concertzalen door heel Nederland. Je kunt kiezen voor een digitale versie, een klassieke kaart of een zelf ontworpen kaart.

Vanaf 10 euro, verkrijgbaar in meer dan 7000 winkels en online via podiumcadeaukaart.nl en bij de deelnemende theaters

MAGAZINE: Abonnement Theaterkrant

Verras iemand met een abonnement op het Theaterkrant Magazine, hét vakblad voor de Nederlandse podiumkunsten. Het tijdschrift verschijnt vijf keer per jaar en biedt een diepgaand overzicht van actuele ontwikkelingen in diverse disciplines zoals toneel, dans en cabaret. Elk nummer bevat een themadossier en belicht alle facetten van het theaterleven.

75 euro/36 euro per jaar, te bestellen via theaterkrant.nl

