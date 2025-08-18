In de meest recente uitgave van Theaterkrant Magazine ligt de focus op diverse toneelprijzen zoals de nieuwe vormgeversprijs, de baanbrekende Theo d’Or, de Prosceniumprijs en de Toneelschrijfprijs. Verder is er aandacht voor de rol van AI zowel op als achter het podium, artistieke vrijheid, de wetenschap achter musicals, stand-upcomedy en nog veel meer.

De editie van september is rijk aan artikelen over de prijzen die tijdens het aanstaande Nederlands Theater Festival worden toegekend. We belichten onder meer de nieuwe ontwerpersprijs, waarbij we gesprekken voeren met initiatiefnemers Jelle Hoekstra en Marijn Brussaard, en juryvoorzitter Carly Everaert. Daarnaast bespreken we de juryrapporten van de Theo d’Or voor de Meest Grensverleggende Podiumprestatie, die dit jaar voor de tweede maal wordt toegekend.

Theatermaker Naomi Velissariou, wiens script van de muziektheatervoorstelling HARDKOOR niet geselecteerd was voor de Toneelschrijfprijs, levert een kritische bijdrage. Zij stelt vragen over de verhouding tussen muziek en taal in het theater. Bovendien richten we de schijnwerper op de winnaar van de Proscenium-achter-de-schermen-prijs, die dit jaar uitgereikt wordt aan onze hoofdredacteur Simon van den Berg. Hij deelt in deze editie zijn ervaringen op het snijvlak van kritiek en cultureel erfgoed.

Naast de prijzenparade bevat dit nummer ook een interview met Millie Taylor, bijzonder hoogleraar in musicaltheater, artikelen over de toepassingen van AI en een diepgaand artikel over de voorstelling Kontakthof – Echoes of ’78 door choreografe Meryl Tankard, geïnspireerd op een van de iconische werken van Pina Bausch.

We introduceren ook een belangrijk nieuw thema: de bedreigingen voor artistieke vrijheid in Europa, onder meer door de opkomst van extreemrechtse partijen. In een dialoog met Anita Debaere, een lobbyist voor Europese podiumkunsten, verkennen we de risico’s maar kijken we ook naar succesvolle strategieën om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Dit onderwerp zal in de toekomst regelmatig terugkomen in onze publicaties.

