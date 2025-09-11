Ontmoet Eline Arbo: Bevlogen Theatermaker Schittert in Nieuwe Docu!

De openingsscène van ‘The Storm Within’

De film The Storm Within neemt een aanvang met een indrukwekkend beeld van een dreigende, diepblauwe lucht die zwaar boven de donkere bergen en het rustige fjord van Noorwegen hangt. Tussen de zware bewolking door is er slechts een flauwe schijn van zonlicht zichtbaar.

Het kenmerkende werk van Eline Arbo

Dit beeld typeert het krachtige en expressieve theater van de Noorse regisseur Eline Arbo. Haar producties zijn vaak geladen en soms dreigend, maar bieden altijd een sprankje hoop. “Het draait allemaal om de innerlijke en uiterlijke stormen in mijn werk,” verklaart ze in de documentaire. Haar geprezen werken focussen veelal op buitenstaanders die vechten voor acceptatie van zichzelf en anderen. “Ik herken mijzelf altijd in de strijder die voelt dat hij niet past in de wereld waarin hij leeft, en die met man en macht probeert dit te veranderen,” legt ze uit.

Focus van de documentaire

In de documentaire van Marjoleine Boonstra, The Storm Within, staat Eline Arbo centraal. De film belicht niet zozeer haar recente rol als artistiek directeur bij het Internationaal Theater Amsterdam—een positie omgeven door controverse tijdens de opnames—maar richt zich op haar artistieke drijfveren als theatermaker.

Boonstra bezocht Arbo in haar geboortestreek nabij Tromsø in Noord-Noorwegen en volgde haar tijdens de productie van Haugtussa bij het Nationaltheatret in Oslo, dat een jaar geleden debuteerde op de Ruhrtriennale in Duitsland. Deze beelden worden afgewisseld met fragmenten uit andere voorstellingen zoals De wetten en Penthesilea, waarop Arbo reflecteert.

Diepgang en inzicht

Het portret van deze gedreven theatermaker is warm en innemend, maar mist soms diepgang. Arbo spreekt veel over haar noodzaak om de innerlijke stormen van mensen theatraal weer te geven, en haar wens om de donkere kanten van de mens te verkennen. Echter, de vragen over de oorsprong van deze drang of haar eigen duistere kanten worden door Boonstra niet gesteld, wat juist in een film met deze titel verwacht mag worden.

De interviews neigen soms naar abstracties, zoals wanneer Arbo spreekt over het ‘gevoel’ dat ze moet hebben bij een thema, waarna ze zich ‘vrij obsessief’ op haar werk stort. Interessant is hoe ze haar partner Thijs van Vuure presenteert als essentiële medecreator, en ze uitdrukkelijk kritiek uit op recensenten die de muzikale aspecten van haar werk negeren. “Regisseren is eenzaam,” zegt ze, “maar gelukkig heb ik Thijs.”

Conclusie

Hoewel Eline Arbo een van de meest boeiende hedendaagse theatermakers is, die haar personages met vuur en passie vormgeeft, blijft de strijder binnen haarzelf, die ze in al haar personages legt, grotendeels onzichtbaar. We zien een zelfverzekerde, ontspannen en zeker bevlogen theatermaker. The Storm Within is geen wilde storm, maar eerder een zachte, aangename lentebries.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post