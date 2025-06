Dringende Oproep aan de Culturele Sector: Spreek je Uit over Gaza!

‘Geef je mening over de situatie in Gaza en de bezettingspolitiek op de Westelijke Jordaanoever’

‘Laat je horen over de genocide in Gaza, de bezetting op de Westelijke Jordaanoever en de overtredingen van mensenrechten en internationaal recht door Israël in Palestina.’ Deze woorden komen uit een verklaring die The Need for Legacy vandaag heeft gepubliceerd op hun website en sociale media. Voor twintig maanden heeft de stichting waargenomen dat ‘het merendeel van de Nederlandse culturele sector, die vaak beschermd wordt door gevestigde machten en middelen, stil blijft’.

The Need for Legacy werkt als platform en gemeenschap van theatermakers uit verschillende generaties aan een inclusieve geschiedenis van het theater. Er zijn meer dan honderd BIPOC podiumkunstenaars werkzaam in Nederland die betrokken zijn bij de organisatie. Zij merken op hoe het stilzwijgen nog steeds een uiting van kolonialisme is.

‘We zien de onmacht om te erkennen wat er plaatsvindt als geweld zogenaamd ver van ons bed gebeurt, in niet-witte, niet-westerse gebieden. We zien hoe deze onmacht leidt tot stilte — ook vandaag de dag. Palestijnen zijn degenen die de prijs betalen voor Europa’s onverwerkte koloniale verleden, voor het afschuiven van schuld, het uitbesteden van geweld en het vasthouden aan hiërarchieën — zelfs in het leed.’

Als positieve voorbeelden noemt The Need for Legacy enkele instellingen zoals het Bijlmer Parktheater — ‘dat zich vanaf het begin duidelijk en moedig heeft uitgesproken’, het HipHopHuis, The Black Archives, Theater Kikker en Paradiso. De stichting moedigt de sector aan om dit voorbeeld te volgen. ‘Een betrouwbare culturele sector laat van zich horen. Niet later, wat sowieso te laat zou zijn — maar nu.’

De volledige verklaring is te vinden op de website van The Need for Legacy.

