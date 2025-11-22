Thomas Plantenga, de ‘relaxte surfdude’, redt Vinted: Nu verovert hij Amerika!

Premium – Thomas Plantenga heeft het kwakkelende tweedehands platform Vinted omgetoverd tot een toonaangevende Europese gigant met een waardering in de miljarden. Nu heeft hij zijn zinnen gezet op de Amerikaanse markt. ‘Binnen onze vriendenkring is het een terugkerend grapje: hoe kan iemand die zo klunzig is, toch zo succesvol zijn?’
Profiel
