Bas Emaus (22) zuivert water met algen: Oplossing voor stikstofcrisis 2.0 in zicht!

Premium – De 22-jarige Bas Emaus heeft een methode ontwikkeld om met behulp van algenballetjes watervervuiling tegen te gaan, en daarmee hoopt hij de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Voor deze innovatie kreeg hij onlangs de titel ‘Innovatiefste Student van Nederland’. ‘We zetten een groen probleem om in een groene oplossing.’
