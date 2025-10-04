Pavel Mucha brengt 500 miljoen naar Nederland: Op jacht naar scaleups en pensioenfondsen!

Premium – Met een budget van 500 miljoen euro is Pavel Mucha in Nederland op zoek naar scale-ups die klaar zijn voor de volgende groeifase. Deze Tsjechische investeerder heeft al succesvol geïnvesteerd in de unicorn Mews en ziet in Nederland niet alleen kansrijke bedrijven, maar ook aantrekkelijke pensioenfondsen.
