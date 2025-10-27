Nederlandse Ondernemers Veroveren Aziatisch Silicon Valley: ‘Alles op een Kluitje!’

Premium – Silicon Valley staat bekend als de ultieme hotspot voor startups en investeerders die efficiënt willen ondernemen. Tegelijkertijd vinden Nederlandse bedrijfsleiders dat Singapore ook een uitstekende keuze is, vooral wanneer de overheid je met open armen ontvangt. ‘Je neemt plaats en ze onderzoeken hoe ze je van dienst kunnen zijn.’
