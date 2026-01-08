Ontdek Martien van Goor (81): De Architect Achter Nederland’s Theaterrevolutie!

Overlijden van prominente theaterarchitect Martien van Goor

Op 18 december is Martien van Goor, een vooraanstaand architect gespecialiseerd in theatergebouwen, overleden. Hij heeft een significante rol gespeeld in het ontwerp, de verbouwing en restauratie van diverse prominente theaters in Nederland zoals De Lawei, De Nieuwe Kolk, Kunstmin en De Spiegel. Daarnaast was hij betrokken bij de realisatie van een moderne toneeltoren en de vernieuwing van de zaal en foyers van het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Martien van Goor werd geboren in Haarlem in 1944 en startte zijn carrière in 1960 als tekenaar bij architect Onno Greiner. In 1969 trad hij in dienst bij het architectenbureau van Greiner en werd in 1981 partner bij Greiner Van Goor Huijten Architecten. Greiner had een baanbrekende theorie ontwikkeld voor ellipsvormige theaterzalen, ook wel bekend als het ‘Ei van Greiner’, welke een optimale interactie tussen performers en publiek bevorderde. Deze theorie werd een leidend principe in de ontwerpen van hun architectenbureau.

Zijn eerste belangrijke project als projectleider onder Greiner was de verbouwing van theater De Lawei in Drachten, terwijl hij nog architectuur studeerde aan de Academie van Bouwkunst. In de loop der jaren was Van Goor betrokken bij meerdere grote projecten, waaronder de verbouwingen en restauraties van De Nieuwe Kolk in Assen, Theater De Tamboer in Hoogeveen, Theater De Flint in Amersfoort, het Isala Theater in Capelle aan den IJssel en Kunstmin in Dordrecht. Ook transformeerden zij een verlaten kerk in Bergen op Zoom tot een theater met 650 zitplaatsen.

Van Goor speelde een cruciale rol in de ingrijpende restauraties en renovaties van het Carré theater in de vroege jaren negentig, toen de exploitatie van het theater onder druk stond door de beperkte afmetingen van het oude toneel. Hij ontwierp een nieuw toneelhuis met een bredere opening en diepere toneelruimte, en integreerde bewegende vloerdelen die het mogelijk maakten om de piste eenvoudig aan te passen aan verschillende niveaus.

Een bijzonder project: Theater De Spiegel

Van Goor was bijzonder trots op het project Theater De Spiegel in Zwolle, dat in 2006 werd opgeleverd en een zaal met een beweegbaar plafond van akoestische panelen kende. In een interview met Theaterkrant Magazine in 2017, legde hij uit dat de verschillende posities van de panelen zorgden voor variabele nagalmtijden, geschikt voor verschillende soorten voorstellingen. Bovendien kon de capaciteit van de zaal flexibel worden aangepast van 850 naar 1000 stoelen, afhankelijk van de vraag.

Martien van Goor is 81 jaar geworden en laat een onuitwisbare indruk achter in de wereld van theaterarchitectuur in Nederland.

