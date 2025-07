Ontdek het Eerste Kids Pride Festival: Een Feest voor Regenbooggezinnen!

Start van Kids Pride Festival in Theater De Krakeling

Afgelopen weekend vond in Theater De Krakeling in Amsterdam het allereerste Kids Pride Festival plaats, een evenement speciaal gericht op regenbooggezinnen. Jesse Stenzler, een van de initiatiefnemers, vertelt: ‘Met speciale themaweken laten we kinderen kennismaken met verschillende feestdagen en culturen, van Ramadan tot Keti Koti. Het is tijd dat Pride ook in deze rij thuishoort.’

Pride voor kinderen: een nieuw concept

Pride-evenementen gericht op kinderen zijn nog vrij ongebruikelijk. ‘Het concept was voor veel mensen moeilijk voor te stellen’, geeft Anke Vromen toe, die samen met Stenzler en Iris Bakker het artistieke team achter het festival vormt. ‘Vaak dachten mensen dat we activiteiten voor queer kinderen zouden organiseren. Maar ons doel was om alle kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met Pride, met de focus op het regenbooggezin als kern van het festival. Kinderen zien hun eigen gezin immers als eerste voorbeeld.’

Voor dit festival ontwikkelden Vromen en Taan Tabak een unieke theatervoorstelling over een regenbooggezin dat al jarenlang verborgen leeft in Theater De Krakeling. De theaterdirecteur, meneer Jesse, onthult aan het publiek dat hij onlangs dit gezin op zolder heeft ontdekt. Bij binnenkomst krijgen bezoekers de kans om zich te verkleden voor een groot feest ter ere van de liefde. Echter, op het hoogtepunt van het feest blijken de moeders Sharon en Ida plotseling verdwenen. Onder leiding van hun drie kinderen gaat het publiek backstage op zoek naar het duo.

Elk kind leidt een groep naar een andere ruimte voor een interactieve scène. De jongste, die zowel kraai als piraat is, bevindt zich op zolder. Ondertussen worstelt het middelste kind in de foyer met de vraag wat liefde eigenlijk is en probeert hij een lied te schrijven voor het liefdesfeest. De oudste, die in de laad-en-losruimte is, uit haar frustratie over hun geheime leven en droomt ervan om ‘normaal’ te kunnen zijn en vriendjes thuis uit te nodigen. Ze reflecteert ook op hoe bijzonder het is om twee moeders te hebben en vraagt zich af of niet elk gezin iets unieks heeft.

‘Het is mogelijk om veel uit deze scènes te halen, maar ik wilde dat aspect van twee moeders hebben niet slechts symbolisch behandelen. Dat heb ik zelf zo vaak ervaren’, legt Vromen uit. Veel van de medewerkers aan het evenement zijn zelf queer of opgegroeid in een regenbooggezin. ‘We hebben een programma gecreëerd dat aansluit bij wat we zelf als kind gemist hebben, met thema’s als normaliteit, je moeten verbergen en de diversiteit van liefde.’

De voorstelling eindigt in de theaterzaal, omgetoverd tot een klein festivalterrein. In de knutselhoek begint een meisje enthousiast aan het knippen van een gouden glitterhart, terwijl bij het boekenkraampje het kinderboek Julian is een zeemeermin van Jessica Love populair is. De limonadebar doet goede zaken op deze warme dag.

Wanneer mama Ida en mama Sharon uiteindelijk verschijnen en verkondigen dat ze zich niet langer willen verstoppen, is het feest compleet. ‘We beginnen nu bescheiden met twee dagen, maar net als bij onze andere themaweken is het de bedoeling dat het Kids Pride Festival uiteindelijk een hele week gaat duren’, belooft Stenzler.

