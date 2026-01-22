Topartikelen: Heineken’s Hoofdpijndossiers & Alarmerend Cybersecurity Gesprek!

Het weekend nadert snel, een uitgelezen kans om wat artikelen door te nemen. Hier zijn drie must-reads van afgelopen week: de complexe uitdagingen voor de nieuwe topman van Heineken, een zorgwekkende discussie over de toenemende machteloosheid tegenover cybercriminaliteit, en werknemers die verlangen naar meer actie tegen klimaatverandering, maar terughoudend zijn.

Verlies van grip op cybersecurity in Nederlandse directiekamers

In een interview van MT/Sprout-journaliste Karin Swiers met cybersecurityexpert Fred Streefland wordt duidelijk hoe breed de kloof tussen dreiging en paraatheid is. Een alarmerend aantal van negen op de tien bedrijven heeft geen idee hoe cybercriminelen hun systemen infiltreren, terwijl aanvallen aangedreven door AI snel toenemen.

Waarom moet je dit lezen? Traditionele beveiligingsmaatregelen schieten tekort in een tijdperk waarin AI als een ‘insider threat’ fungeert. Volgens Streefland is cyberresilience een prioriteit voor bestuurders die moeten erkennen dat cybersecurity essentieel is voor de bedrijfscontinuïteit. Hij is bezorgd over de signalen uit de boardrooms: ‘Bedrijven verliezen controle. Ze hebben geen overzicht meer over hoe hun personeel AI gebruikt of welke AI-tools in gebruik zijn.’

De nieuwe CEO van Heineken krijgt te maken met vier grote problemen

Dolf van den Brink maakte deze week onverwachts bekend dat hij eerder dan gepland zal aftreden als CEO van Heineken. Zijn opvolger staat voor uitdagingen zoals interne onrust over kostenreducties, ongeduldige aandeelhouders, een blijvend veranderende biermarkt en dalende verkoopvolumes.

Waarom moet je dit lezen? Grootte en marktleiderschap bieden geen garantie meer tegen aanhoudende tegenwind. Groei komt niet langer automatisch voort uit volume, maar vereist scherpe beslissingen: diversificatie van het aanbod, innovatie, en het herwinnen van vertrouwen van investeerders. Deze analyse toont aan hoe klein de marge is tussen efficiëntie en organisatorische uitputting.

De zwijgende meerderheid op de werkvloer wil duurzamer werken, maar durft vaak niet

Twee derde van de werknemers wil dat hun werkgever meer initiatief neemt in duurzaamheid, maar is bang voor een hogere werkdruk of het etiket ‘klimaatactivist’. In dit interview bespreekt Arjan Keizer, voormalig Shell-medewerker en medeoprichter van Medewerkers voor onze Toekomst, waarom juist deze stille groep essentieel is voor snelle vooruitgang.

Waarom moet je dit lezen? De overstap naar duurzaamheid wordt niet alleen belemmerd door strategie of financiën, maar ook door sociale dynamieken binnen organisaties. Wie denkt dat werknemers weinig impact hebben, onderschat hun gezamenlijke invloed. Leiders die duurzaamheid serieus nemen, moeten niet alleen doelen stellen, maar ook een veilige omgeving creëren voor open discussies.

