Week 19 Topverhalen: Ontdek QuantWare, Hinssen, Rotmans en de spraakmakende transfer van het jaar!

Onze redactie heeft wederom een selectie gemaakt van de meest opvallende artikelen van de afgelopen week. Ditmaal met onderwerpen als de noodzaak voor een nieuwe Europese moonshot, een pauze in de AI-hype, een recordinvestering in de Delftse startup QuantWare en de controversiële overstap van Donald Pols.

Donald Pols maakt de overstap naar Tata Steel: verraad of strategische verandering?

Na tien jaar strijden tegen vervuilers als directeur van Milieudefensie, gaat Donald Pols nu aan de slag als hoofd duurzaamheid bij Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Dit leidt tot grote verontwaardiging binnen de milieubeweging, alhoewel Pols voor Tata altijd meer een dialoogpartner dan een tegenstander was.

Waarom dit lezen? MT/Sprout-journalist Wilke Wittebrood duikt in de meest controversiële transfer van het jaar: heeft Pols daadwerkelijk de macht om Tata Steel te vergroenen, of is hij slechts het ‘groene’ gezicht van een bedrijf in nood?

Peter Hinssen: “Europa moet opnieuw naar de maan schieten”

Volgens de Vlaamse expert in innovatie en leiderschap, Peter Hinssen, is onzekerheid de standaard geworden. Bedrijven kunnen niet langer wachten op politieke redding en moeten zelf ambitie tonen, vooral op het gebied van AI, robotica, gezondheidszorg en landbouw, waarin hij grote kansen ziet voor Europa.

Waarom dit lezen? MT/Sprout-journalist Karin Swiers spreekt met Hinssen over leiderschap in een tijdperk van AI, geopolitieke spanningen en Europese onzekerheid. Zijn boodschap: optimisme alleen is niet genoeg, leiders moeten urgentie voelen en groter durven denken.

Tijd om de AI-hype te temperen

De hype rondom AI blijft groeien: bedrijven investeren fors, werknemers experimenteren en de techgiganten beloven wonderen. Echter, de werkelijkheid is complex. Slechts een minderheid is echt bekwaam in AI en de meeste managers zien nog geen verhoging in productiviteit.

Waarom dit lezen? Karin Swiers biedt een nuchtere blik op de AI-hype met zes redenen om niet klakkeloos mee te gaan in de trend. Een essentiële realiteitscheck voor elke leider die zich afvraagt wat AI nu echt oplevert.

QuantWare verzamelt €152 miljoen voor Nederlandse quantumplannen

De start-up QuantWare uit Delft heeft €152 miljoen opgehaald bij investeerders, waaronder Intel en een fonds van de CIA. CEO Matthijs Rijlaarsdam wil quantumchips ontwikkelen die honderd keer groter zijn dan de huidige chips op de markt.

Waarom dit lezen? MT/Sprout-journalist Philip Bueters belicht waarom QuantWare momenteel een van de meest spannende Nederlandse deeptechbedrijven is. Over quantumchips, industriële schaalvergroting en de potentie van Nederland om nieuwe technologische koplopers zoals ASML te creëren.

Activistische hoogleraar Jan Rotmans: zachter, maar even gedreven

Na veertig jaar strijd voor klimaat en transitie, kiest Jan Rotmans in zijn nieuwe boek ‘Kanteltijd’ voor een mildere aanpak. De hoogleraar transitiekunde combineert harde systeemanalyses met een pleidooi voor persoonlijke verandering. Minder woede, meer verbinding, maar nog steeds met scherpe kritiek op zaken zoals netcongestie, geo-engineering en politiek kortetermijndenken. ‘Soms moet ik lachen om dat mannetje dat zich altijd zo druk maakte.’

Waarom dit lezen? Jeroen de Boer beschrijft Rotmans als een transitiedenker op een kantelpunt: iemand die groot blijft denken, maar steeds meer pleit voor kleinschalige acties. Een discussie over geopolitiek als katalysator voor de energietransitie, de kracht van de grassroots en waarom we ons niet moeten overgeven aan de ‘Willie Wortels’ van deze tijd.

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 19 2026:

Amsterdamse Nebius betaalt $643 miljoen voor een AI-startup en de omzet van Wingtech daalt door een conflict met Nexperia (maandag 4 mei)

ASML aan kop in de eerste innovatieranglijst van MT/Sprout en GameStop heeft interesse in eBay (dinsdag 5 mei)

Tata verwelkomt de baas van Milieudefensie en een megainvestering voor de Delftse chipfabrikant QuantWare (woensdag 6 mei)

Hotels starten een rechtszaak tegen Booking en Frans Muller neemt afscheid als CEO van Ahold-Delhaize (donderdag 7 mei)

‘Netcongestie vraagt om parlementaire enquête’ en Achmea schrapt honderden banen (vrijdag 8 mei)

