B&B Vol Liefde-Malgosia schittert in The Voice of Holland: Bekijk haar optreden!

Een intrigerende combinatie van The Voice of Holland en B&B Vol Liefde lijkt in de maak. Een bekend gezicht uit B&B Vol Liefde, Malgosia Lukaszczyk, is indirect betrokken; niet zij, maar haar dochter zal op het podium verschijnen. Fans hopen echter dat Malgosia zelf ook in beeld komt tijdens de uitzendingen, wat ongetwijfeld voor vermakelijke televisie zou zorgen.

Volgens Jordi Versteegden, die met Malgosia sprak voor Shownieuws, is haar dochter benaderd om deel te nemen aan The Voice. Malgosia’s dochter heeft een muzikale achtergrond, met jarenlange zangervaring en samenwerkingen met artiesten als Frenna en Broederliefde. Ze zal in de zevende aflevering van het seizoen te zien zijn.

Jordi deelt verder dat niet alleen de stoelen bij The Voice regelmatig omdraaien, maar dat ook Malgosia zich flink laat gelden. “Ze gaat daar helemaal op in. Ze vraagt zich zelfs af of haar gedrag wel geschikt is voor de uitzending. Zo intens beleeft ze het,” vertelt hij.

Er is echter meer. Malgosia heeft ook haar bedenkingen bij het programma. “Ze is soms geschokt door de reacties van de coaches, niet alleen naar haar dochter toe, maar naar alle deelnemers. Ze vindt dat er meer bescherming moet zijn voor jong talent,” aldus Jordi.

RTL heeft gereageerd op deze kritiek. “Achter de schermen is een team van coaches, psychologen en anderen actief om de deelnemers te ondersteunen en een comfortabele omgeving te bieden,” liet de zender weten.

Malgosia en Terror Jaap

Tegelijkertijd is Malgosia te zien in de nieuwe realityserie The House of Villains. Op de rode loper sprak ze openlijk over haar recente liefdesbreuk en haar romantische avonturen in het programma met Terror Jaap.

In The House of Villains verblijven acht bekende realitysterren in een villa waar ze uitdagingen, manipulaties en sabotages moeten ondergaan om de titel van Supervillain te bemachtigen. Malgosia is een van de deelnemers en in de eerste aflevering lijkt het erop dat ze het goed kan vinden met Jaap, die bekend is van De Gouden Kooi. Eerder had ze echter een date met de buurman van B&B Vol Liefde-Albert.

In het programma Kom Je Bij Me Eten? VIPS vertelde Malgosia dat ze aan het daten was. “Ja, ik ga binnenkort naar Spanje,” zei ze, en voegde eraan toe: “Het is toevallig de buurman van Albert.”