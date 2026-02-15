Week 6 Topnieuws: Muskonomy en ASML ontslaat 3000 managers: Is dit het einde van de startersbaan?

Het weekend nadert en dat is een uitgelezen kans om wat artikelen door te nemen. Hier zijn drie belangrijke stukken van de afgelopen week die je niet mag missen: de snel verdwijnende banen voor beginners, een grote fusie in de wereld van Musk en de reden waarom ASML 3000 managementposities schrapt:

Bedrijven melden een afname in vacatures voor jongeren door AI

Veel organisaties verminderen het aantal instapfuncties en geven de schuld aan AI. Of het nu gaat om consultancy, IT of de creatieve sector, de juniorposities zijn snel aan het verdwijnen. Maar ligt de oorzaak werkelijk bij technologie, of wordt AI misbruikt als makkelijke zondebok?

Waarom lezen? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers duikt diep in de feiten over de arbeidsmarkt. Ze biedt data, kritische tegenwerpingen en frisse inzichten.

Lees hier: Hoe Gen Z nieuwe kansen vindt als instapbanen verdwijngen: ‘Snel een halve jurist dankzij AI’

De gigantische fusie in de Muskonomy: xAI en SpaceX bundelen krachten

Elon Musk combineert zijn AI-onderneming xAI met het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Hij presenteert het als een onvermijdelijke stap, met als doel datacenters in de ruimte die noodzakelijke AI-rekenkracht leveren. Echter, achter dit futuristische idee schuilt een sterke financiële beweegreden.

Waarom lezen? MT/Sprout-redacteur Philip Bueters analyseert de fusie van Elon Musk, xAI, en SpaceX aan de hand van vijf kritische vragen. Over grootschalige ambities, de drang naar miljarden, het vertrouwen van investeerders en de vraag of ‘ruimtelijke datacenters’ echt meer zijn dan een slimme marketingtruc.

Lees hier: De werkelijke redenen achter Musk’s megafusie: ruimtelijke datacenters of slechts vele dollars?

ASML snijdt diep in haar management: minder vergaderen, meer innoveren?

Ondanks hoge winsten reduceert ASML het aantal managementsposities drastisch in de sectoren technologie en IT. Ingenieurs besteden te veel tijd aan management en te weinig aan innovatie, stelt het bedrijf. Twee derde van de managementlagen wordt geschrapt.

Waarom lezen? MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood beoordeelt of ASML’s aanpak tegen bureaucratie briljant of riskant is. Experts zijn verdeeld: minder managers kunnen creativiteit stimuleren, maar ook chaos en onduidelijkheid veroorzaken.

Lees hier: ASML schrapt 3000 managers: ‘Minder bureaucratie bevordert innovatie’

Het belangrijkste nieuws van week 6 in 2026:

Tango initieert een prijzenoorlog in de laadmarkt en Defensie kiest voor binnenlandse aankopen (2 februari)

Nobian stelt een investering van 250 miljoen in Delfzijl uit en Robert Vis (Bird) blijft toch in Nederland (3 februari)

De nieuwe AI-tool van Anthropic houdt beleggers alert en Tony’s Chocolonely groeit sterk in de VS (4 februari)

Nederland is nog niet voorbereid op de verstoring door quantumtechnologie en TomTom krimpt verder in 2026 (5 februari)

DNB adviseert tegen het zelf produceren van tanks en wapens en waarschuwt voor regels die ‘koop Europees’ promoten (6 februari)

