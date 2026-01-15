Airwallex dreigt grootbanken: Investering van $200 miljoen zet markt op scherp!

De Australische fintech gigant Airwallex heeft plannen aangekondigd om 200 miljoen euro te investeren in een uitbreiding in Nederland. Dit internationale betalingsplatform, met aandeelhouders zoals het Chinese Tencent, richt zijn pijlen op concurrenten zoals Mollie en Adyen. Maar wat houdt hun bedrijfsvoering precies in? Hier zijn vier belangrijke vragen beantwoord.

Airwallex is reeds enige tijd operationeel vanuit Amsterdam en is van plan om het bestaande kantoor uit te breiden en het werknemersaantal op te schroeven naar ongeveer 70. Het bedrijf heeft al diverse Nederlandse klanten weten te winnen, zoals het klantcommunicatieplatform Bird, het ticketplatform Weeztix en Creative Fabrica, een marktplaats voor ontwerpers.

Wat is de kernactiviteit van Airwallex?

Airwallex, een samentrekking van ‘Air’, ‘Wallet’ en ‘X’ (voor exchange), biedt een platform aan voor bedrijven die regelmatig te maken hebben met internationale betalingen in verschillende landen. Ze ondersteunen deze bedrijven met lokale bankrekeningen in meerdere landen om internationale transacties te faciliteren en helpen bij het wisselen van valuta. Hiermee bieden ze een alternatief voor het traditionele SWIFT-betalingssysteem, dat stamt uit de jaren zeventig.

Met een focus op lokale betaalnetwerken in die landen slaagt Airwallex erin om het SWIFT-systeem te omzeilen, waardoor 95 procent van de betalingen aan klanten dezelfde dag nog wordt verwerkt. Dit resulteert voor internationaal actieve bedrijven in snellere, goedkopere en meer transparante betalingen dan die van traditionele banken, volgens de fintech.

De diensten van Airwallex zijn recentelijk uitgebreid met zakelijke rekeningen en bedrijfsbankpassen, waardoor bedrijven hun uitgaven beter kunnen beheren. Ook kunnen bedrijven nu rente ontvangen op hun liquide middelen, waarmee Airwallex steeds meer een positie inneemt die vergelijkbaar is met die van traditionele banken. Bovendien biedt het bedrijf zijn betalingssystemen aan andere technologiebedrijven aan via technische integraties. Het betaalsysteem van het Nederlandse Bird is deels gebouwd op Airwallex, volgens oprichter Robert Vis in de Telegraaf, die ook heeft geïnvesteerd in het fintechbedrijf.

Hiermee daagt het bedrijf de gevestigde financiële orde uit. ‘Het traditionele financiële systeem is fundamenteel onverenigbaar met de manier waarop moderne bedrijven functioneren. Wij geloven dat de toekomst van wereldwijd bankieren grenzeloos, real-time en intelligent is,’ aldus medeoprichter en CEO Jack Zhang in Forbes. ‘Onze missie is om een financieel ecosysteem te bouwen dat net zo vrij beweegt als het internet.’

Wie zijn de oprichters?

Airwallex werd in 2015 opgericht in Melbourne door een groep mensen die samen studeerden aan de universiteit van deze Australische stad. Jack Zhang en Max Li, die samen al in onroerend goed hadden geïnvesteerd en een koffiezaak runden in Melbourne, schreven het plan voor een nieuw systeem om internationale betalingen te vereenvoudigen, gedreven door hun frustratie over hoge valutakosten en de complexiteit van geldtransfers naar het buitenland.

Ze bespraken dit idee met hun studievriendin Lucy Liu, die opgegroeid in Sjanghai en Auckland, zich kon vinden in hun frustraties. Na haar corporate carrière te hebben beëindigd en te zijn begonnen als angel-investeerder, financierde zij de start van Airwallex. Het oprichtersteam werd compleet gemaakt met Jacob Dai en Ki Lok Wong, maar Zhang is duidelijk de drijvende kracht en visionaire CEO met een uitzonderlijk talent om zijn visie te verkopen.

Dit blijkt uit de vele investeringsronden die het bedrijf heeft doorlopen, waarbij ze al 1,5 miljard dollar hebben opgehaald. Airwallex wordt vaak in één adem genoemd met Tencent, een van de investeerders, hoewel het onduidelijk is hoe groot hun aandeel precies is. Naast Tencent waren er ook grote westerse investeerders zoals Sequoia Capital, Salesforce en Blackbird Ventures die hebben geïnvesteerd, maar volgens de oprichters heeft geen van deze een significant groter belang dan de anderen.

Is Airwallex succesvol?

Zonder twijfel is Airwallex een snelgroeiende onderneming. Het staat bekend als de snelst groeiende unicorn die Australië heeft voortgebracht. Onlangs haalde het bedrijf 330 miljoen dollar op in een financieringsronde, wat het bedrijf waardeerde op 8 miljard dollar.

Dit kapitaal dient als nieuwe brandstof voor de al stevige groei: in oktober bereikte het bedrijf de mijlpaal van 1 miljard dollar aan jaarlijkse transacties, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor, met een transactievolume van meer dan 235 miljard dollar voor 200.000 klanten. Deze groei is deels te danken aan overnames van lokale betaalbedrijven in diverse landen, van Vietnam tot Mexico en Brazilië.

Airwallex beschikt over de nodige vergunningen om te opereren in meer dan 200 landen in Europa, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Azië. Het verwerkt betalingen in 130 verschillende valuta’s en heeft meer dan 2.000 medewerkers en hoofdkantoren in Singapore en recentelijk ook San Francisco. De komende jaren wil het bedrijf zelfs 1 miljard dollar investeren in de groei op de Amerikaanse markt, en 590 miljoen in het Verenigd Koninkrijk.

Moet de gevestigde orde zich zorgen maken?

Met de aankondiging van de Benelux-expansie noemt Airwallex zelf Mollie, Bunq en Adyen als onderdeel van de gevestigde orde, hoewel dit waarschijnlijk meer uit PR-overwegingen is. Bunq richt zich voornamelijk op individuele gebruikers met de meest gangbare diensten, terwijl Mollie zich richt op zakelijke gebruikers en zich steeds meer profileert als een bank voor (voornamelijk mkb-)ondernemers.

Airwallex onderscheidt zich door zich te concentreren op het vereenvoudigen van internationaal betalingsverkeer, wat vooral interessant is voor bedrijven die veel internationale transacties uitvoeren. Hoewel de klanten van Adyen ook veel internationaal zakendoen, blijft Adyen in de kern een payment service provider die betalingen verwerkt voor webshops en steeds vaker voor fysieke winkels. Een specialistisch gebied.

De echte gevestigde orde bestaat in Nederland vooral uit de grote banken zoals ING, ABN Amro en Rabobank. Binnen de Eurozone kunnen die dankzij SEPA (Single Euro Payments Area) betalingen in euro’s snel en voordelig afhandelen, maar buiten Europa wordt alles veel complexer. Dan vallen ze terug op SWIFT, waardoor transacties soms dagen duren met onvoorziene valutaeffecten.

Het systeem van Airwallex belooft eenvoudiger en goedkoper te zijn voor Nederlandse klanten en is al gekoppeld met populaire boekhoudsoftware zoals Exact. Of bedrijven hier massaal zullen overstappen op Airwallex voor het internationale deel van hun financiën is echter de vraag. Een ‘huisbank’ biedt veel meer diensten, waaruit het internationale betalingsverkeer niet gemakkelijk is los te koppelen.

Voor startups en scale-ups die nog niet vastzitten aan een bank en de wereld zien als hun markt, lijkt het aanbod van Airwallex echter aantrekkelijk. Liu vergelijkt haar bedrijf zelfs met AWS, de clouddienst van Amazon, in Forbes: ‘Net zoals de technologie van AWS de motor is achter het internet, willen wij dat worden voor de fintechsector.’

Wat betreft die 200 miljoen: het lijkt een enorm bedrag, maar het zijn in feite de kosten om 5 jaar lang een kantoor met 70 werknemers te draaien, inclusief alle bijkomende uitgaven en de marketing die nodig is om Airwallex een bekende naam te maken in het Nederlandse zakelijke landschap.