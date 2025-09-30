The Protein Brewery verovert Europa met nieuw kapitaal: Streeft naar doorbraak in 2026!

Met een recentelijk verkregen investering van 30 miljoen euro is The Protein Brewery uit Breda klaar om de markt op te gaan met hun duurzame, fermentatie-gebaseerde eiwitten. “Het is een bevrijdend gevoel dat we nu echt aan de slag kunnen, hoewel dit slechts het begin is,” verklaart Thijs Bosch, de ceo die in juni is gestart.

“Een uitstekende eerste stap.” Zo beschrijft Thijs Bosch, de recent aangestelde ceo van The Protein Brewery, de succesvolle financieringsronde van 30 miljoen euro die het Bredase biotechnologiebedrijf heeft binnengehaald. De financiering komt niet alleen van bestaande investeerders zoals Novo Holdings, maar ook van nieuwe partijen zoals Invest-NL en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, zo werd afgelopen maandag aangekondigd.

Deze vijf jaar jonge onderneming is opgericht door microbioloog Wim de Laat, die in 2022 werd erkend als MT/Sprout Challenger. De Laat begon met het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor dierlijke eiwitten. Dit resulteerde in het gepatenteerde schimmeleiwit fermotein, dat geproduceerd wordt uit koolhydraatrijke gewassen zoals suikerbieten, suikerriet, cassave en maïs.

Voor de productie van fermotein worden speciaal ontwikkelde schimmels gebruikt in een fermentatieproces dat niet alleen complete eiwitten oplevert, maar ook vezels, mineralen en vitaminen bevat. Dit geur- en smaakloze ingrediënt kan worden toegevoegd aan diverse voedingsproducten, zoals bakkerijproducten en alternatieven voor zuivel.

In 2022 opende The Protein Brewery zijn eerste commerciële productiefaciliteit in Breda. Vorig jaar heeft het bedrijf toestemming gekregen voor import, productie en verkoop in Singapore, en in de Verenigde Staten heeft fermotein de GRAS-status (generally recognised as safe) verkregen.

MT/Sprout sprak met ceo Thijs Bosch over recente ontwikkelingen.

Sinds enkele maanden ben je ceo van The Protein Brewery. Hoe betrokken was je bij deze financieringsronde?

“Sue Garfitt, de vorige ceo, kondigde begin dit jaar haar vertrek aan. Ik tekende in maart, startte in juni, en was direct betrokken bij deze financieringsronde. Voor investeerders is het belangrijk te weten wie de leiding heeft en welke richting de nieuwe ceo op wil.”

“Deze nieuwe financiering van 30 miljoen euro is een opluchting; het stelt ons in staat vooruit te kijken. Tegelijkertijd zijn we nog maar aan het begin van onze reis naar commerciële eindproducten.”

Wat trok je specifiek aan bij The Protein Brewery?

“In mijn vroege carrière werkte ik als strategisch consultant bij Bain en later was ik actief in de voedingsingrediënten sector, eerst bij zuivelbedrijf Fonterra en vervolgens als managing director bij de plantaardige proteïne divisie van Cosun. Voordat ik bij The Protein Brewery kwam, was ik twee jaar commissaris bij Revyve, een Wageningse scaleup die net 24 miljoen euro aan financiering had opgehaald voor hun functionele gisteiwitten, die onder andere eieren kunnen vervangen. Die ervaring wekte mijn interesse om zelf iets soortgelijks te ondernemen.”

Je beschrijft deze financieringsronde als een ‘beslissend moment’. Waarom?

“De grote uitdaging ligt nu bij de verdere commercialisatie. We moeten laten zien dat we deze stap kunnen zetten. We hebben een commerciële fabriek in Breda en toestemming om ons product in de VS en Singapore te verkopen. Nu moeten we de juiste partners vinden voor specifieke toepassingen van ons product, zodat consumenten het op grotere schaal gaan gebruiken.”

“Het is een voordeel dat er veel aandacht is voor het belang van eiwitten en vezels in een gebalanceerd dieet, en er is een groeiende interesse in alternatieven voor dierlijke eiwitten.”

Waar staat The Protein Brewery momenteel in de diverse goedkeuringstrajecten voor fermotein?

“In Singapore zijn we volledig goedgekeurd. In de VS mogen we al producten verkopen met de GRAS-certificering. De volgende stap is het verkrijgen van een aanvullend certificaat van de FDA, wat belangrijk is voor grote partijen zoals Kraft Heinz en Nestlé. Op kleinere schaal zijn we al begonnen met de lancering van een bakkerijproduct in de VS en in oktober volgt een sportvoedingsproduct.”

“In Europa zijn we in de laatste fase van het goedkeuringstraject van de EFSA. Dit duurt waarschijnlijk nog enkele maanden en daarna moet dit door afzonderlijke EU-landen administratief worden verwerkt. We verwachten medio 2026 te kunnen starten met de verkoop in Europa.”

Wat zijn de ambities voor de uitbreiding van de productie in Breda voor de komende jaren?

“De huidige jaarlijkse productiecapaciteit in Breda is ongeveer 500 ton eindproduct. De eerste investeringen zullen voornamelijk gericht zijn op het verder optimaliseren van de productieprocessen om de efficiëntie te verhogen. Afhankelijk van de vraag kan de capaciteit van de fabriek in Breda worden uitgebreid naar 2.500 ton. Dit zou betekenen dat er enkele extra bioreactoren worden toegevoegd, wat relatief snel kan gebeuren.”

“Als we een fabriek op grote schaal willen opzetten om de kosten per product significant te verlagen, wordt het een ander verhaal. Dan moeten we kijken naar samenwerking met partners en wordt de locatie en beschikbaarheid van groene stoom extra belangrijk.”

“Een voordeel van de schimmelstam die we gebruiken, is dat deze kan groeien onder vrij extreme omstandigheden, zoals een lage zuurgraad en hoge temperaturen. We hoeven niet steriel te fermenteren, wat scheelt in de bouwkosten voor het inrichten van een fabriek.”

Welke nieuwe voedings- en producttoepassingen voor fermotein onderzoekt The Protein Brewery?

“We zijn momenteel bezig met bakkerijproducten en onderzoeken zuivelvervangers. Andere potentiële markten zijn voedingssupplementen en maaltijdvervangers. De samenstelling van fermotein, met naast eiwitten ook vezels, mineralen en vitaminen, kan aantrekkelijk zijn voor mensen die bewust met hun dieet omgaan.”

