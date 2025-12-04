Vandebron-oprichter verovert Singapore: Zijn nieuwe groene stroombedrijf zet honderden miljoenen om!

Premium – Matthijs Guichelaar, een van de oprichters van Vandebron, heeft in Singapore samen met zijn beste vriend een nieuw begin gemaakt. Flo Energy, hun bedrijf, is uitgegroeid tot de grootste leverancier van duurzame energie in Singapore en heeft ook een vestiging in Australië. ‘Ons doel is niet enkel een energiebedrijf te zijn, maar meer een technologiebedrijf.’
