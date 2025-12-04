Vrijdagavond heeft Hidde van Gestel met zijn scherpzinnige en ironische cabaretvoorstelling zowel de jury als de toeschouwers in de Stadsschouwburg Groningen voor zich gewonnen. Na een indrukwekkende slotronde nam hij de jury-, persoonlijkheids- en publieksprijs mee naar huis van de 39ste editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival. De jury omschreef zijn optreden als ‘een aangenaam soort onbehagen’.

En dat is een treffende beschrijving. Gewapend met een flinke dosis zelfspot presenteert Van Gestel zich als een misbegrepen intellectueel, een hoogopgeleide denker die tegen zijn eigen verwachtingen in een sociale huurwoning bewoont. Van Gestel begrijpt dat hij, door anderen belachelijk te maken, eigenlijk de schijnwerpers richt op zijn eigen verborgen angsten, demonen en onzekerheden; zijn show Olympus is daardoor niet alleen humoristisch, maar ook bijzonder kwetsbaar.

Als verteller is Van Gestel zeer bekwaam, hij neemt zijn tijd om situaties uit te tekenen en gebruikt zijn lichamelijkheid op een uiterst aangename en schaamteloze manier. Zijn verhalen starten met dagelijkse, herkenbare situaties die al snel een heerlijk absurde wending nemen. Hij haalt rijkelijk inspiratie uit zijn ervaringen als docent op een middelbare school, waar hij vanwege zijn jeugdige uiterlijk vaak voor een student wordt aangezien. Achter zijn heerlijk sardonische humeur schuilt iemand die, ondanks zichzelf, verlangt naar bevestiging en acceptatie.

Van Gestel was de laatste act van een zeer aangename finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Medefinaliste Roos Vervelde maakte indruk met haar relaxte stand-up routine, waarbij ze op een geroutineerde en zichtbaar plezierige manier gesprekken aanging met het publiek. Tegelijkertijd verkent ze een belangrijk thema: haar verbindende show Dikgedrukt behandelt de maatschappelijke omgang met overgewicht.

Vervelde merkt op dat mensen met overgewicht, waaronder zijzelf, inmiddels in de meerderheid zijn: het is tijd om hen in het zonnetje te zetten. Ze beschouwt het als een gezondheidsprobleem, maar vindt het tegelijkertijd erg gezellig. Vanuit haar eigen ervaringen belicht Vervelde de maatschappelijke, sociale en relationele ongemakken die mensen met overgewicht ervaren, en doet dit zonder enige bitterheid: Dikgedrukt is een positieve, vrolijke oproep om onzekerheid van je af te schudden. Het eindigt met een prachtig lied over de ondermijnende zelfkritiek die haar hele leven een rol speelt, en waarmee ze uiteindelijk vrede moet sluiten.

De avond werd geopend door De Vriendelijke Stiefvaders, een uniek en zeer muzikaal jong kleinkunstduo (Bart Jakobs op de piano en Teun Beurskens op gitaar), dat op hun beste momenten een balans vindt tussen Acda & De Munnik en Gummbah – ja, dat is mogelijk. Ze zoeken voortdurend naar het bijzondere in het alledaagse, wat vaak resulteert in heerlijk absurde odes.

Hun show begint met een droogkomische, bloedserieuze ode aan de tafel, een ondergewaardeerd meubelstuk in het dagelijks leven, en eindigt met een meezinger over de airfryer. Ondertussen plaatsen ze een reeks discutabele BN’ers op een even discutabel voetstuk.

Hoewel het een gewaagde keuze is om in dit strak gecomponeerde halfuur de liedjes volledig voor zichzelf te laten spreken, biedt het de artiesten ook een comfortabele houvast in een programma dat wellicht meer spanning zou kunnen gebruiken: zowel onderling als richting publiek.

De jury, die bij het kiezen van een winnaar let op originaliteit, inhoud, vorm en presentatie, noemde het tijdens de uitreiking een ‘moeilijke keuze’. De komende maanden zullen de drie finalisten gezamenlijk door Nederland toeren.