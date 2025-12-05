Knoops Triomfeert: Rechtbank Verwerpt Bewijs van OM Compleet!

Marco Borsato is op donderdag vrijgesproken in de rechtszaak betreffende zedendelicten. Buiten de rechtbank deelde zijn advocaat Geert-Jan Knoops zijn eerste reacties na de beslissing.

“De uitspraak van de rechtbank was zeer expliciet: in onze maatschappij spelen sociale media een cruciale rol, echter is er meer terughoudendheid geboden bij het publiekelijk veroordelen van iemand zoals de heer Borsato, die al vijf jaar maatschappelijk buitengesloten is, zonder dat de feitelijke basis hiervoor vaststaat,” verklaarde Knoops.

Knoops benadrukte dat de zaak door de rechtbank grondig is onderzocht. “De rechtbank heeft de aanklachten van het Openbaar Ministerie vandaag grondig ontleed en verworpen. Er werd zelfs kritiek geuit op het feit dat jurisprudentie van de Hoge Raad verkeerd werd toegepast door het OM. De kernboodschap is dat er te veel gespeculeerd wordt in de media en thuis, en dat we hier voorzichtiger mee om moeten gaan.”

3:20 Uitspraakdag in zedenzaak Marco Borsato

Het besef komt misschien morgen

Knoops sprak over de persoonlijke gevolgen voor de zanger: “Hij is klaar om verder te gaan met zijn leven, maar het zal nog jaren duren voor hij volledig hersteld is van deze ervaring. Waarschijnlijk zal het besef van wat deze uitspraak voor zijn familie betekent pas morgen echt indalen. Het zou goed zijn als we vandaag een definitieve streep kunnen zetten onder deze zaak.”

Hij is vrijgesproken en verdient het om verder te gaan met zijn leven Geert-Jan Knoops

Volgens Knoops zou het niet verstandig zijn om de tegenaangifte wegens smaad voort te zetten. “Er was een aangifte ingediend tegen meneer Borsato enkele jaren terug. We moeten dit nog bespreken met hem, maar ik geloof dat iedereen klaar is om deze zaak achter zich te laten. Het is nu vooral belangrijk dat hij verder kan met zijn leven zonder dat deze zaak aan hem blijft kleven, en dat de maatschappij respect toont voor dit vonnis. Hij is vrijgesproken en zou de kans moeten krijgen om zijn leven weer op te pakken.”